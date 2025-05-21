紐西蘭航空「升級版787-9」首航　台紐航線下半年搭得到

▲紐西蘭航空改裝升級的787-9夢幻客機已在奧克蘭首航，國人下半年就有機會搭到。（圖／紐西蘭航空提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

紐西蘭航空宣布，全面改裝升級的787-9夢幻客機在奧克蘭首航，執飛奧克蘭-布里斯本往返航班；台灣往返紐西蘭航線則預計於今年下半年陸續導入全新艙等配置的機型。同時，也祭出年中慶優惠，指定航線來回機票28,800元起。

▲豪華商務艙24吋機上娛樂螢幕。

全新改裝的波音787-9夢幻客機（編號ZK-NZH），已於5月19日首度於奧克蘭至布里斯本的往返航班執飛；當晚，該機亦將從奧克蘭飛往舊金山，完成首次長程飛行任務。

▲豪華商務艙Luxe™（Business Premier Luxe™）比豪華商務艙更高一階。

此次升級涵蓋全艙等配置，包括首次在豪華商務艙（Business Premier™）新增的Business Premier Luxe™座位，以及全新座椅配置、嶄新娛樂系統、更大的全新4K高畫質螢幕、收納設計等。以經濟艙來說，巧思包含可放置零食或手機的小型托盤、手機架與彈性報紙收納夾，並將娛樂螢幕尺寸加大50%，達13.3吋，為業界最大。

▲經濟艙娛樂螢幕尺寸加大50%，達13.3吋，為業界最大。

紐西蘭航空也推出夏季年中慶折扣，即日起至6月3日，由台北出發到奧克蘭／基督城／威靈頓3條航線，經濟艙來回28,800元起；豪華經濟艙57,950元起；豪華商務艙98,000元起，出發日從即日起至2026年1月31日前；5月23至5月26日再加碼推出最高3,000元的限時優惠與抽獎。優惠期間，凡購買國際航段機票並加購紐西蘭境內航段（奧克蘭-基督城或奧克蘭-威靈頓），國內段由紐西蘭航空招待。

▲6月3日前，台北出發到奧克蘭／基督城／威靈頓3條航線，經濟艙來回28,800元起。

另外，新航集團旗下的酷航日前宣布，因應出國旅遊需求強勁增長，自2025年6月6日起，經新加坡飛往伊洛伊洛市的航班將由每周2班增至每周4班；而從6月24日起，經新加坡飛往宿霧的航班將由每周7班增至10班。自8月30日起，經新加坡飛往大堡的航班將由每周9班增至每周12班。

▲酷航新增經由新加坡飛往伊洛伊洛市、蘇美島、首爾、伯斯及雪梨的航班。（圖／酷航提供）

此外，自8月4日起，飛往澳洲伯斯的航班將由每周12班增至每周14班；自10月5日起，飛往雪梨的航班將從每周10班調整到每周14班。

8月2日起，從新加坡飛往台北及從台北飛往首爾的航班也將從每周5班提升至每日1班。同時，酷航也增加了飛往峇里島的航班，目前每周21個航班均以廣體客機波音787夢幻客機執飛。

另外，酷航從新加坡飛往台北，以及經台北飛往東京的航線，也全面以廣體客機波音787夢幻客機執飛，每周共12航班。