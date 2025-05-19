資深義籍船長猝逝船上！公主遊輪聲明：提供其家人必要協助

▲鑽石公主號靠泊高雄港旅運中心時的畫面。（圖／台灣港務公司提供）



記者彭懷玉／台北報導

公主遊輪服務近30年的義大利籍船長，今（19日）凌晨在「鑽石公主號」駛入基隆港時，不幸病逝於船上，後由副船長接手指揮，順利將遊輪靠泊基隆港，明（20日）航程將按原計劃進行，不受影響。對此，公主遊輪發出聲明哀悼，指出巴托羅梅奧（Bartolomei）船長是一位備受敬重的領袖，目前正向其家人致上最深切的哀悼與慰問，並提供一切必要的協助。

▲公主遊輪鑽石公主號停靠鹿兒島。（圖／記者彭懷玉攝）



義大利籍船長Michele Bartolomei在其自介中寫道，他從Sidermar（煤炭及一般貨物運輸船）實習生開始做起，1995年8月登上公主遊輪，時間長達29年10個月，在遊輪工作期間，已經有18個阿拉斯加航季的經驗，從溫哥華或西雅圖出發，航行於內灣航線到各個地方。自鑽石公主號啟航後，並以駕駛鑽石公主號為主，因此以日本跟東南亞航線居多。

公主遊輪聲明全文：

我們懷著無比沉痛的心情，向各位宣布一則令人哀傷的消息：米歇爾·巴托羅梅奧（Michele Bartolomei）船長因突發健康狀況，不幸於鑽石公主號（Diamond Princess）上辭世。巴托羅梅奧（Bartolomei）船長是一位備受敬重的領袖，他數十年來始終展現出高度的專業精神、無私的奉獻態度，並對賓客與船員充滿關懷。

在這段極其艱難的時刻，我們向巴托羅梅奧船長的家人致上最深切的哀悼與慰問。我們也向鑽石公主號的全體船員，以及所有曾與他共事的員工表達支持與關懷。

目前我們正與其家人緊密合作，提供一切必要的協助，同時全力照顧船員的身心狀況，協助他們共同度過這段哀慟期。