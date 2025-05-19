與啦啦隊女神玩釜山！李雅英同遊首發團28900元起　140人限定

▲昨（18日）「2025人氣啦啦隊女神票選」公布，由韓籍李雅英獲得冠軍。（圖／韓國觀光公社、雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

2025人氣啦啦隊票選由李雅英奪冠，雄獅旅旅與韓國觀光公社邀請她擔任「綠動韓國」推廣大使，7月帶領旅遊團探索釜山，7／9和女神一起到海雲台淨灘！

雄獅旅遊與韓國觀光公社聯手推出「Wave Green Korea綠動韓國」活動，由李雅英擔任推廣大使，於7月首發3團、共140人探索釜山，即日起於雄獅官網開賣。

▲雄獅旅遊與韓國觀光公社推出「Wave Green Korea綠動韓國」，邀李雅英擔任大使。（圖／韓國觀光公社、雄獅旅遊提供）



雄獅旅遊表示，首發團將安排搭乘釜山航空前往韓國釜山，並由釜山人李雅英親自帶領團員，前往知名「海雲台」進行淨灘活動，活動結束後，將安排團客前往汗蒸幕享受沐浴和放鬆時光。隨後前往派對場地，進行粉絲握手見面會，李雅英將與粉絲同樂，如玩韓國傳統小遊戲、粉絲QA互動等，並與每位粉絲握手表達感謝。

▲由釜山人李雅英親自帶領團員。（圖／韓國觀光公社、雄獅旅遊提供）



此外，團員還可獲得未對外販售的限量周邊「Wave Green Korea 李雅英聯名毛巾」；更有機會獲得李雅英親自準備的神秘禮物，為旅程留下難忘的回憶。

▲▼釜山海雲台絕美風光；搭乘天空膠囊列車。（圖／記者彭懷玉攝）



首發團「綠動跟著雅英玩釜山無購物5日」每人僅28,900元起，提供7月7日和7月8日兩個出發日，所有團隊將於7月9日與李雅英同遊，其餘時間則由專業領隊引導，探訪李雅英推薦的景點，包括釜山最美的海東龍宮寺、松島海上纜車等。

不只如此，端午連休假期（5月30日至6月1日）這三天，韓國觀光公社將於高雄駁二藝術特區P2倉庫舉辦「韓國文化觀光大展in高雄」，現場準備豐富的K-Everything活動，有表演和互動遊戲，還能試吃韓風美食，5月30日由李多慧出席開幕式，6月1日李雅英也將驚喜現身活動現場。