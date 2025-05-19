麵屋一燈台中店5／22開幕　每日前15位免費吃拉麵「連推4天」

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「麵屋一燈」台中勤美誠品店將於5月22日開幕，至5月25日，勤美誠品店每日前15名消費者都可享用免費拉麵1碗，點擊IG首頁連結或來店掃碼，再領第2碗半價券。6月30日前消費滿額還能抽東京來回雙人機票。

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，目前已經開出高雄夢時代店、統一時代店，品牌日前再宣布台中勤美誠品店5月22日開幕，5月25日前，每日前15位民眾都可免費享用拉麵1碗，點擊IG首頁連結或來店掃碼，還可領取第2碗半價券。6月30日前單筆消費滿500元，即可獲得實體刮刮卡1張，有機會抽中東京來回雙人機票。

高雄夢時代店、統一時代店都有各自的限定口味，台中勤美誠品店也不例外，社長坂本幸彥設計了「松露魚介冠軍沾麵」，在招牌的魚介冠軍沾麵基礎上，加進松露與特製菌菇醬。

▲麵屋一燈「芳醇干貝雞湯拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲「清泉小吃」品嚐得到招牌滷肉飯、燉雞湯、生啤，為台灣靈魂小吃注入餐酒館新風貌。（圖／清泉小吃提供）

另外，雀客國際即日起正式啟動「CHECK in Space計畫」，首波打造「跨世代新食尚生活圈」。其中，「上海鄉村 南京16」就位於「雀客旅館 - 台北南京」2樓，3月率先營運。業者表示，旅館會依各據點特色，尋找合適的餐廳洽談合作，考量「雀客旅館 - 台北站前」附近多外籍旅客、上班族，6月底將推出全新品牌「清泉小吃」，品嚐得到招牌滷肉飯、燉雞湯、生啤，為台灣靈魂小吃注入餐酒館新風貌。