福隆「40座迪士尼沙雕」5／24開展！8米高主雕、公主系列必看

▲2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」將在5月24日起開跑。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

粉絲準備衝福隆！「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕將從5月24日起在福隆海水浴場開跑，其中迪士尼主題沙雕就有40座，今年主雕是《玩具總動員3》8公尺高的作品，5月24日開幕當天中午12點前，12歲以下孩童凡穿搭活動主題的周邊元素，即可免費入場。

▲《星際寶貝》中的史迪奇也俏皮現身。

2025福隆國際沙雕藝術季已邁入第18個年頭，今年再次與迪士尼合作，由超過15位國內外沙雕師，合力打造44座沙雕，以迪士尼為主題的作品就有40座，還有3座企業品牌沙雕以及1座會場入口意象沙雕。

▲▼以迪士尼為主題的作品就有40座，上圖為《音樂祭派對》，下圖是《森林裡的小任務》。

迪士尼沙雕中，除了米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》樂佩、《冰雪奇緣》艾莎、《獅子王》辛巴、《星際寶貝》史迪奇等人氣角色入列，今年還結合《小美人魚》烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉等反派角色。而適逢《玩具總動員》30周年紀念，主雕以《玩具總動員3》的經典海報為主，打造出8公尺高的作品，目前仍在製作中。

▲沙雕展中難得出現迪士尼反派角色。（圖／翻攝自福容大飯店 福隆）

大人小孩都愛的公主系列也少不了，包含《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》以及《冰雪奇緣》中的艾莎、樂佩等公主，無論神情或動作被雕琢地活靈活現。主辦單位透露，本次最難的作品就屬公主系列，其中《迪士尼公主與夥伴們》有9位公主以及她們的寵物，近20個角色要融合在一座沙雕中，又要讓彼此有關連，確實有挑戰性，因此在製作上花了快15天才完成這座作品，該作品是由沙雕師王杰一人完成。

▲《迪士尼公主與夥伴們》有9位公主及她們的寵物，要融合在一座沙雕中十分有挑戰性，在製作上花了快15天才完成。



除了沙雕季之外，福隆有2025世界壯年運動會、7月開跑的Skyline Film星空電影院、8月登場的2025福隆生活節「海風音樂會」與「山海市集」，以及貢寮國際海洋音樂祭等一系列夏季活動，每個月份來福隆沙灘都能感受歡樂和熱鬧氣氛。

▲從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管。

2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」

日期：5/24-9/30

地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

福隆海水浴場入場清潔及保險費

成人：220元

團體（20人以上）：190元

優待（3-12歲）：145元

敬老（65歲以上）：110元

免費：未滿3歲、持身心障礙手冊與陪同者、持貢寮區身分證居民