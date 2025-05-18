高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」　生魚片、握壽司無限供應

▲SERENA全日餐廳可享鮪魚生魚片吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，在館內餐廳推出一系列「東港鮪魚祭」主題菜單，其中SERENA全日餐廳可享10多道相關菜色吃到飽，除了生魚片、握壽司無限供應，熱食區還有整個烤魚頭讓客人直接挖肉享用。

▲鮪魚握壽司。

▲鮪魚手捲。

▲鮪魚散壽司。

▲柚香鮪魚干貝沙拉。

雖然台灣很愛吃鮭魚，不過這次高雄日航酒店「東港鮪魚祭」也吸引不少饕客上門，其中SERENA全日餐廳可享10多道相關菜色吃到飽，這個周末訂位全滿。餐檯除了提供鮪魚赤身生魚片、握壽司、鐵火捲與散壽司外，還有鹽烤鮪魚琵琶骨（魚下巴）、柚香鮪魚干貝沙拉、鮪魚蔬菜天婦羅。

▲烤鮪魚頭。

▲鹽烤鮪魚琵琶骨。

▲鮪魚蔬菜天婦羅。

▲鮪魚燒（造型雞蛋糕）。

最特別的是，SERENA熱食餐檯上還有整顆鹽烤鮪魚頭，主廚只在上面抹上鹽巴，送進烤箱燒烤1小時，民眾可以自行挖肉來享用，餐廳活動期間預訂800顆，不怕民眾吃。甜點區則是特別訂製鮪魚燒（造型雞蛋糕），共有焦糖、紅豆與起司鮪魚3種口味。

▲爐烤肋眼牛排。

▲松葉蟹腳。

▲千層蛋糕。

除了鮪魚料理，SERENA也提供豐富菜色讓民眾享用，包括有烤豬肋排、爐烤肋眼牛排、松葉蟹腳、鮭魚生魚片、金沙炒蟹、日式壽喜鍋、現點現做的東港飯湯等，甜點區還有美味的千層蛋糕。

▲「東港鮪魚和食套餐」東港鮪魚生魚片。

▲「東港鮪魚和食套餐」東港鮪魚壽司拼盤。

日本料理「飛翔」除可品嘗到赤身、中腹、大腹等部位刺身及握壽司，還推出期間限定的7道式「東港鮪魚和食套餐」（3500元），包括前菜、東港鮪魚生魚片拼盤、燒物、煮物、壽司拼盤、湯品與甜點。

▲「東港鮪魚和食套餐」中的「烤東港鮪魚頭」。

東港鮪魚生魚片包含炙燒黑鮪魚大腹、醬漬中腹、赤身海苔捲；壽司拼盤可吃到黑鮪魚大腹與赤身、目鉢鮪魚赤身、黃旗鮪魚赤身、鮪魚香辣捲壽司，甜點就是Buffet餐廳製作的鮪魚燒。

▲JR東日本大飯店台北的Buffet推出「泰國美食節」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

另外，JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」即日起至7月16日推出「泰國美食節」，前菜區有酸辣開胃的「瀑布松阪豬」、融合新鮮柚子果香與細嫩雞絲的「泰式柚香涼拌雞絲」、以蝦仁花枝佐酸辣醬汁的「涼拌海鮮沙拉」、以新鮮蔬菜與鮮蝦為內餡的「泰式生春捲」。

▲瑪莎曼咖哩牛。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

熱食區則有香氣濃郁的「沙嗲雞肉串」、以香濃綠咖哩燴煮蟹肉的「綠咖哩蟹佐麵包片」、鹹香開胃的「蝦醬鮮蔬」、香氣濃厚的「泰式燉豬腳」、視覺震撼的「火山排骨」、外酥內彈的「月亮蝦餅」，以及用香料慢燉、肉質軟嫩的「瑪莎曼咖哩牛」。