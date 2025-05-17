南洋美食市集5／24圓山花博登場　50攤特色品牌齊聚　

▲「銘記越南文化美食餐廳」端出道地的「涼拌木瓜絲」。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

有趣市集主辦的 2025 EAT AROUND THE WORLD《味遊世界—來趣南洋2.0：新•泰勢》，將於 5 月24日至25日在台北圓山花博花海廣場登場，延續去年廣受好評的東南亞主題，集結越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡等南洋國家的經典美味，現場超過50攤特色品牌齊聚，更全新規劃「泰國專區」，把道地泰式街邊小吃、特色飲品一次搬進市集。

▲「這兒那兒叻沙人」把關東煮、鍋燒意麵、吸管麵通通加入香辣濃郁叻沙。（圖／有趣市集提供）

這次市集集結越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、緬甸、菲律賓、寮國、柬埔寨共9國南洋經典風味，一次滿足對東南亞料理的所有想像，例如全台最大越南庭院餐廳「銘記越南文化美食餐廳」端出道地的「涼拌木瓜絲」、香料豐富的「洛葉串燒豬肉乾拌米線」。板橋超夯南洋餐酒館「這兒那兒叻沙人」，把叻沙湯底玩到極致，把關東煮、鍋燒意麵、吸管麵通通加入香辣濃郁叻沙。

▲「怎麼可以吃狗狗」帶來「泰式咖哩蟹肉熱狗堡」、「紅咖哩爛燉豬熱狗堡」與「辣死你媽肉醬熱狗堡」。（圖／有趣市集提供）

愛吃熱狗堡的朋友請直接衝到「怎麼可以吃狗狗」攤位，提供「泰式咖哩蟹肉熱狗堡」、「紅咖哩爛燉豬熱狗堡」到邪惡的「辣死你媽肉醬熱狗堡」，每口都鮮香濃郁、辣得過癮。「還沒想到名字的漢堡車」這次特別推出印尼系列，包含「印尼仁當燉牛肉堡」、兒時記憶的「印尼沙爹醬雞肉堡」，以及香辣不嗆喉的「參岜辣醬雞肉堡」。

▲「還沒想到名字的漢堡車」推出印尼系列。（圖／有趣市集提供）

▲「椰兄 Coco Brother」椰子冰淇淋。（圖／有趣市集提供）

市集今年特別打造全新「泰國專區」，把泰式街邊小吃、經典甜品、人氣手搖飲到香料料理一次集結，重現曼谷市集熱鬧氛圍，從椰子冰淇淋、芒果斑蘭糯米飯、清涼椰子飲品，到泰式奶茶、香蘭雞蛋糕都吃得到。

▲台茂公園於5月31日至6月1日舉辦「端午節市集」。（圖／台茂購物中心提供）

另外，台茂公園於5月31日至6月1日舉辦「端午節市集」，嚴選35家美食、文創手作攤位及人氣餐車。從雞蛋糕、鬆餅、水果，到排骨酥、炸海鮮、韓式飯捲、豬腳滷味等鹹食都有，各式特色餐車中，包含那個彩色地瓜球、胖子修餐車的鹹豬肉米腸組合餐、烤玉米、烤鴨等。此外，文創飾品小店也少不了，甚至有彩繪師為兒童臉部彩繪。