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台東熱氣球嘉年華「繫留體驗」5／20開放購票　二日遊最低5千有找

▲「2025臺灣熱氣球嘉年華」熱氣球繫留將於5月20日與5月27日開放線上購票。（圖／臺東縣政府提供）

▲「哆啦A夢」助陣，「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日於鹿野高台開跑。（圖／台東縣政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日於鹿野高台開跑，今（16日）台東縣政府宣布，5月20日與5月27日中午12點開放熱氣球繫留線上購票，平日票價（周一至周四）每張550元，假日票價（周五至周日）則是每張650元，每筆訂單限購2張。

邁向第15周年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年邀請國際IP「哆啦A夢」，取得授權推出多款造型球，以及多達8場煙火、無人機光雕音樂會，再次征服旅客的心。台東縣政府透露，今年預計有700台無人機於夜空中展現超過10組可愛圖案，屆時可在夜空中欣賞竹蜻蜓、大雄、靜香、胖虎等圖樣。

▲「2025臺灣熱氣球嘉年華」熱氣球繫留將於5月20日與5月27日開放線上購票。（圖／臺東縣政府提供）

▲想搭乘熱氣球感受緩緩升空、俯瞰鹿野大地之美，首推熱氣球繫留體驗。（圖／台東縣政府提供）

想搭乘熱氣球感受緩緩升空、俯瞰鹿野大地之美，首推熱氣球繫留體驗。台東縣政府表示，熱氣球繫留體驗線上預約分為兩階段購票，第一階段5月20日中午12點開放預約7月份場次，第二階段則於5月27日中午12點開放預約8月份場次，活動總計76場，每場限量120張，共9,120位名額。

▲「2025臺灣熱氣球嘉年華」熱氣球繫留將於5月20日與5月27日開放線上購票。（圖／臺東縣政府提供）

▲熱氣球繫留將於5月20日與5月27日開放二階段線上購票。（圖／台東縣政府提供）

熱氣球繫留體驗規劃05:30-07:00上午場與17:00-18:30下午場兩個場次，繫留搭乘體驗以標準球為主，哆啦A夢熱氣球僅供展示。需留意的是，今年每周二為活動公休日、7月5日開幕日只有下午場次，光雕音樂會日（7月6、17、31日及8月14、21日）下午場次僅開放現場售票，提醒民眾提早規劃行程，以免向隅。
 
除了熱氣球繫留體驗票預購，5月20日也同步開賣結合交通與旅宿的「自由行套票」，一次打包來回交通（環島之星+華信航空）、台東旅宿與繫留體驗票，每人4,990元起，更多預約繫留資訊請參閱線上平台網站，或至活動官網查詢。

關鍵字： 台東旅遊 2025台灣國際熱氣球嘉年華 哆啦A夢熱氣球

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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