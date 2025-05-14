星野集團來台徵才「年薪450萬日圓」　揭台籍員工2大優勢

▲星野TOMAMU度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

想要挑戰出國工作嗎？日本知名星野集團宣布將於6月14日在台舉辦徵才招募說明會與面試，並開出年薪450萬日圓待遇。星野集團表示，此次招聘之員工將預計在北海道、東北（青森、福島）及沖繩離島區域工作。

▲疫後訪日外國客越來越多，星野集團也積極招募外國籍員工。上圖為星野磐梯山溫泉飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

星野集團表示，疫後因旅遊需求有顯著的恢復，加上後續有新的住宿設施即將開業，除了加強日本國內招聘外，並於全年間持續招攬優秀的台灣人才。例如2023年起每年固定在台舉辦招募說明會，2023年正式錄取13位、2024年錄取17位台灣籍員工，而星野集團中規模最大的星野TOMAMU度假村在去年錄取了13位海外員工，其中有7位為台灣籍。

▲星野集團溫泉旅宿「界 長門」。（圖／記者蔡玟君攝）

星野集團也透露積極招聘台灣員工理由，現任星野TOMAMU度假村的總經理渡辺巌先認為，台灣籍的員工具備天賦異稟的語言能力，能充分活用中、英、日三種語言，並且保有不同的國際視野，配合顧客的需求提供各種服務。

▲星野TOMAMU度假村愛絲冰城。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，集團的競爭力來自員工制度中的「扁平化組織文化」及「培育獨立自主的職涯經歷」，到職後，藉由置身於星野集團獨特的組織文化中，磨練自身思考力及判斷力。渡辺巌先也指出，台灣員工的魅力是在於有著靈活的思維及遇到問題時的瞬間爆發力，特別是像TOMAMU這樣大規模的設施，更是需要員工們獨具創意的發想與執行力，大家一同打造星野集團特有的、並且專屬於客人的魅力提案。

▲阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空也宣布，將重返台北招募客艙機組員，月收入上看8.8萬元，5月26日前皆可線上報名，將於6月9日舉辦徵選。招募新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空訓練中心接受為期8周的密集培訓，課程涵蓋溝通技巧、主動應變與領導能力等重要技能。