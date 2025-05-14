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新北河濱「逾9千坪花海」開7成　百日草、向日葵美到6月中

▲新北大都會公園「春日漫步夢幻花園」預計花況至6月中。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北大都會公園「春日漫步夢幻花園」預計花況至6月中。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

雙北人免跑太遠，三重新北大都會公園打造出一片夢幻花海，以百日草、波斯菊及向日葵為主軸，拼湊出波浪狀設計，目前已經綻放6至7成，花期大約到6月中旬。

▲新北大都會公園「春日漫步夢幻花園」預計花況至6月中。（圖／新北市高灘處提供）

▲大波斯菊綻放出黃色、白色及粉色等色調。

新北市高灘處表示，今年同樣在三重的大都會公園幸福水漾園區營造花海，本次以「春日漫步夢幻花園」為主題，種植百日草、波斯菊及向日葵，面積約3公頃（約9075坪），民眾可以利用傍晚或周末，與浪漫花海來場邂逅。

▲新北大都會公園「春日漫步夢幻花園」預計花況至6月中。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼百日草已綻放6到7成；向日葵初開。

▲大都會公園幸福水漾園區以「春日漫步夢幻花園」為主題，種植百日草、波斯菊及向日葵。（圖／新北市高灘處提供）

今年花海的主角是百日草，而大波斯菊也已經綻放出黃色、白色及粉色等色調，如步入粉彩仙境，當中還有蜜蜂、蝴蝶正在花叢中採蜜，顯得生機盎然。

▲新北大都會公園「春日漫步夢幻花園」預計花況至6月中。（圖／新北市高灘處提供）

▲今年花海的主角是百日草，艷如火的色澤十分吸睛。

賞花的同時，也可以到熊猴森樂園遊玩放電，或騎乘自行車，漫遊二重環狀自行車道，沿途欣賞淡水河畔美景。另呼籲賞花時，勿觸碰或採摘，珍惜眼前美景，讓更多人能共享。

▲新北河濱蝶戀季。（圖／新北市高灘處提供）

▲可以帶毛小孩共遊新北河濱蝶戀季。

另外，第6屆「2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境」只展到5月25日，今年以「初夏奇境」為主題，6大展區結合互動藝術裝置與夜間燈光，並透過近8萬株的植物布置出一座蝴蝶花景，也因增加蜜源植物，吸引較多蝴蝶在公園翩翩飛舞，讓蝶戀季更名符其實。

「春日漫步夢幻花園」交通資訊
自行開車或騎車：
1.新莊方向-自新莊堤外道往重新橋方向進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
2.三重方向-自水漾路一段經14號越堤道進入河濱公園，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
3.蘆洲五股方向-疏洪西路，經由15號越堤道進入，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。

大眾運輸：搭乘機捷A2三重站下車，可至新北大都會公園熊猴森樂園，往幸福水漾停車場或重新大橋下停車場一方向，步行10分鐘可達。

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