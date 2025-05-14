淡水藏秘境花園！「粉白相間百合」近滿開　佛心開放免費賞

▲淡水奎柔山路「百合花園」5/13花況。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

時值百合盛開的季節，新北淡水「奎柔山路」上一處隱藏版花田，近來在網上意外爆紅，園主除了種植大片鐵砲百合，還有罕見的「LO百合」，目前已接近滿開。由於免收門票，吸引不少聞風而來的旅客，爭睹一季忘憂美景。

▲「百合花園」坐落於淡水奎柔山路338號。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



「百合花園」坐落於淡水奎柔山路338號，園主在一層層田上種植兩款百合，潔白色的鐵砲百合鋪滿整座山坡，隨風飄散出淡雅花香，另外一區以內粉外白的「LO百合」引人入勝，配上遠處的觀音山、藍天白雲，仙境般的美景讓人心曠神怡。

▲另外一區以內粉外白的「LO百合」引人入勝。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



拍攝到此盛景的網友表示，目前鐵砲百合開較多、粉紅百合較少，她早上7點半到達，現場大概已有5、6個人。此外她也提醒，花田有紅火蟻，千萬不要穿涼鞋以免被咬傷。美麗花田園主免費開放，也提供計價採花，請民眾避免踐踏農田和花朵，一同維護觀賞品質。

▲花園中以鐵砲百合開較多。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



喜歡百合的民眾，基隆潮境公園、桃園觀音白千層大道、北海岸石門與金山間的百合都已大肆盛開，不妨趁著好天氣出門賞花去。

百合花園

交通：淡水捷運站搭860、861、862、863到下奎柔山下車，再走7-11旁的馬路1.1公里即可到達。開車族Google定位「百合花園」即可找到。

