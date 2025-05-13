台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈　5／20為最後營業日

▲台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈。（圖／取自Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101臉書）

記者黃士原／台北報導

義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼101」是隨意鳥地方集團旗下品牌，進駐台北101購物中心已有10年，不過日前官方粉專公告，由於不可抗的因素，必須暫時告別，5月20日是最後營業日。但品牌也預告，今年底將在大巨蛋與大家重新見面。

義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼101」是隨意鳥地方集團10年前推出的子品牌，地點位於台北101購物中心5樓，主要提供平價的義大利料理、手工麵條與窯烤義大利Pizza，同時也供應商業午餐，服務附近的上班族。

▲義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼101」主要提供平價的義大利料理。（圖／取自Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101臉書）

DA ANTONIO 大安東尼101曾接待過許多名人，包括已故天后李玟 CoCo、中田英壽、辛曉琪、許富凱、五月天石頭與怪獸、殷正洋、李玖哲、許景淳、張清芳、楊貴媚、黃秋生、林志玲、林心如、鄧紫棋、林宥嘉、藍心湄、聶永真等。

不過DA ANTONIO 大安東尼101臉書粉專日前公告，由於不可抗的因素，必須暫時告別，5月20日是最後營業日，謝謝一路陪伴的朋友們。但品牌也預告，今年底將在大巨蛋與大家重新見面。

▲北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈。（圖／取自All In One臉書）

另外，主打炭烤龍蝦的「All In One」海鮮餐廳因都更因素，預計母親節過後熄燈，結束12年的開業時光。不過業者也表示，未來會再另尋地點重開，但餐廳型態可能會調整。

位於台北市信義區基隆路一段的「All In One」海鮮餐廳，老闆曾在大飯店擔任過主廚，主打炭烤龍蝦，但也提供干貝、鮑魚、沙公、沙母海鮮粥，以及蒜味牛排、野菇燉牛肉、蒜蓉豬腳凍、海鮮烘蛋等風味菜，是許多海鮮控的口袋名單之一。