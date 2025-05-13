ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈　5／20為最後營業日

▲台北101義式餐廳「大安東尼」公告熄燈。（圖／取自Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101臉書）

▲台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈。（圖／取自Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101臉書）

記者黃士原／台北報導

義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼101」是隨意鳥地方集團旗下品牌，進駐台北101購物中心已有10年，不過日前官方粉專公告，由於不可抗的因素，必須暫時告別，5月20日是最後營業日。但品牌也預告，今年底將在大巨蛋與大家重新見面。

義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼101」是隨意鳥地方集團10年前推出的子品牌，地點位於台北101購物中心5樓，主要提供平價的義大利料理、手工麵條與窯烤義大利Pizza，同時也供應商業午餐，服務附近的上班族。

▲台北101義式餐廳「大安東尼」公告熄燈。（圖／取自Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101臉書）

▲義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼101」主要提供平價的義大利料理。（圖／取自Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101臉書）

DA ANTONIO 大安東尼101曾接待過許多名人，包括已故天后李玟 CoCo、中田英壽、辛曉琪、許富凱、五月天石頭與怪獸、殷正洋、李玖哲、許景淳、張清芳、楊貴媚、黃秋生、林志玲、林心如、鄧紫棋、林宥嘉、藍心湄、聶永真等。

不過DA ANTONIO 大安東尼101臉書粉專日前公告，由於不可抗的因素，必須暫時告別，5月20日是最後營業日，謝謝一路陪伴的朋友們。但品牌也預告，今年底將在大巨蛋與大家重新見面。

▲北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈。（圖／取自All In One臉書）

另外，主打炭烤龍蝦的「All In One」海鮮餐廳因都更因素，預計母親節過後熄燈，結束12年的開業時光。不過業者也表示，未來會再另尋地點重開，但餐廳型態可能會調整。

位於台北市信義區基隆路一段的「All In One」海鮮餐廳，老闆曾在大飯店擔任過主廚，主打炭烤龍蝦，但也提供干貝、鮑魚、沙公、沙母海鮮粥，以及蒜味牛排、野菇燉牛肉、蒜蓉豬腳凍、海鮮烘蛋等風味菜，是許多海鮮控的口袋名單之一。

關鍵字： 美食雲 義式餐廳 DA ANTONIO 大安東尼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【飆速牛牛】印度牛偷機車大街狂飆　自撞後還淡定肇逃

推薦閱讀

澎湖最新「雲朵鞦韆」配海景超好拍

澎湖最新「雲朵鞦韆」配海景超好拍

Q Burger法式黑松露系列開賣

Q Burger法式黑松露系列開賣

全家打造全台首間「粉紅色店鋪」

全家打造全台首間「粉紅色店鋪」

台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈

台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈

鹿港永樂酒店加入萬豪集團

鹿港永樂酒店加入萬豪集團

熱氣球「飛」進台北　告五人化身大使吸睛

熱氣球「飛」進台北　告五人化身大使吸睛

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

新竹超愜意湖景餐廳！季節限定賞桐花

新竹超愜意湖景餐廳！季節限定賞桐花

米蘭傳奇甜點COVA相隔5年再登台　101店明天開幕

米蘭傳奇甜點COVA相隔5年再登台　101店明天開幕

東京吉伊卡哇樂園地點曝光

東京吉伊卡哇樂園地點曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

粉絲必去全台3處史努比景點

今夏必去哆啦A夢2大景點

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

金豬食堂半夜已開始排隊

5/31前試營「宇內溪溫泉池」入園須知

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

三商巧福生日慶優惠連推9天

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

「麥味登X史努比」聯名一次看！

熱門行程

最新新聞更多

澎湖最新「雲朵鞦韆」配海景超好拍

Q Burger法式黑松露系列開賣

全家打造全台首間「粉紅色店鋪」

台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈

鹿港永樂酒店加入萬豪集團

熱氣球「飛」進台北　告五人化身大使吸睛

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

新竹超愜意湖景餐廳！季節限定賞桐花

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366