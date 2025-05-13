熱氣球「飛」進台北！光雕音樂會卡司揭曉　告五人化身大使吸睛

▲台東熱氣球嘉年華首登北部。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

2025年台灣國際熱氣球嘉年華將於7月盛大登場，活動尚未開跑話題已持續延燒。台東縣政府12日首度於台北花博公園舉辦熱氣球立球展演及記者會，除邀請人氣樂團「告五人」擔任活動大使，現場更揭曉八場熱氣球光雕音樂會的演出陣容，預告一場融合音樂、藝術與觀光的夏日盛典即將展開。

活動現場，由告五人領銜亮相的聯名熱氣球「告五豬」首次升空，在花博公園驚喜現身，吸引大批民眾駐足拍照。這也是熱氣球嘉年華首度進駐台北，特別展出的台北市吉祥物「熊讚」熱氣球，也隨之「返鄉」，為現場增添話題與親切感。

記者會上，告五人分享了他們與台東熱氣球嘉年華的淵源。團員回憶起2020年首次受邀演出時的搭乘經歷，直言高空飄浮讓人「既興奮又害怕」，儘管如此，他們仍以手機捕捉下鹿野高台上空的獨特景致。時隔五年再次參與，不僅受邀演出，更升格為活動大使，並首度推出聯名熱氣球，展現高度參與。

台東縣長饒慶鈴出席活動時表示，2025年的熱氣球嘉年華規模空前，光雕音樂會共規劃八場，演出地點橫跨鹿野高台、太麻里曙光園區、池上大坡池及台東國際地標等經典場域。今年卡司陣容包括告五人、動力火車、丁噹（依法規申請中）、Matzka、郭靜、旺福、FEniX、U:NUS&KAXA與紫月光等多位人氣歌手，壓軸場則由理想混蛋擔綱演出。

活動現場也將邀請台東在地藝術團隊參與演出，從音樂、舞蹈到傳統表演，呈現豐富的多元文化樣貌。此外，今年的無人機展演也將再升級，共五場於鹿野高台舉行，另首次移師台東國際地標。展演內容結合與經典IP「哆啦A夢」的聯名，屆時將有大雄、靜香、胖虎與小夫等角色透過無人機隊形登場，為夜空增添童趣與科技感。

縣府說明，2025熱氣球嘉年華活動將於7月5日至8月21日舉辦，活動期間每日上午5時30分至7時、下午5時至6時30分舉行熱氣球展球與繫留體驗（週二休息）。繫留體驗可現場購票，也可透過易遊網預約。開幕當天的萬球齊飛活動預計吸引大量人潮，相關場次及票務細節請參閱嘉年華官網與社群平台公告。

台東縣政府強調，熱氣球嘉年華不僅是觀光活動，更結合音樂與地方文化，希望透過持續創新與多元合作，讓更多民眾認識台東的魅力，也歡迎來自全台各地的旅人一同參與，擁抱這場專屬於盛夏的空中饗宴。