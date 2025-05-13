Q Burger「法式黑松露系列」開賣！厚牛堡、嫩蛋捲都有

▲Q Burger推出全新「黑松露系列」。（圖／Q Burger提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻奢華法式早餐風潮，連鎖早餐品牌「Q Burger」推出全新「黑松露系列」，選用頂級歐洲黑松露搭配法式蕈菇醬製成，有黑松露蕈菇菲力雞軟法、黑松露蕈菇4oz厚牛堡、黑松露焗烤厚片等，即日起於全門市上市。

Q Burger「黑松露系列」新上市，首推「黑松露蕈菇菲力雞軟法」，以歐洲進口黑松露醬為主角，搭配奶香奶油炒蕈菇、嫩煎菲力雞肉，夾入外酥內軟的現烤軟法麵包，售價95元；豪邁版「黑松露蕈菇4oz厚牛堡」嚴選4盎司100%純牛肉現煎，結合濃郁起士、黑松露醬，香氣滿滿，售價135元。

還有現烤吐司包裹黑松露蕈菇歐姆蛋的「黑松露蕈菇歐姆蛋吐司」，售價59元；香酥厚片覆蓋黑松露醬、乳酪絲的「黑松露焗烤厚片」，售價80元；黑松露醬搭配進口奶油及起司與烤餅一同焗烤的「黑松露蕈菇烤餅」，售價80元；以及「黑松露蕈菇嫩蛋捲」，新鮮洗選蛋加入黑松露、蕈菇醬、乳酪絲煎至柔嫩細滑口感，再以黑松露醬點綴，售價65元。

為歡慶新品上市，Q Burger祭出APP會員獨享優惠，5月14日以點數300點可兌換限量黑松露蕈菇4oz厚牛堡20元折價券、5月20日以點數300點可兌換限量大杯雲朵奶蓋紅茶大15元折價券、5月27日以點數300點可兌換限量黑松露蕈菇菲力雞軟法15元折價券。

即日起更加碼以點數850點可兌換法國No1.電影《第一夫人的逆襲》1張、1200點兌換電影票2張，數量有限，兌完為止，確切日期場次依影城公告為主；6月1日起還可用點數1200點兌換古典天團《Arod弦樂四重奏》音樂會門票1張，數量有限、兌完為止。

▲漢堡王開賣「金桔系列漢堡」。（圖／業者提供）

另外，漢堡王本月則在外送平台開賣期間限定「金桔系列漢堡」，foodpanda限定販售「金桔安格斯牛堡」、「金桔海老堡」，Uber Eats則提供「金桔海老堡」、「金桔黃金豬排堡」，售價189元起，全系列數量有限、售完為止。

漢堡王金桔系列漢堡是使用濃郁金桔醬分別搭配厚切安格斯牛肉、鮮甜酥炸海老排及黃金炸豬排，大口咬下炸出濃濃果香。