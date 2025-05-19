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送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

土耳其擁有橫跨歐亞的伊斯坦堡，奇境般的棉堡、卡帕多奇亞；埃及則有金字塔、法老傳說與神祕的尼羅河。二大文明古國，彷彿是歷史課本的場景，卻又充滿現代旅行的趣味與舒適，各自以獨特的方式，引領旅人穿梭於時光長河之中。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索（圖／shutterstock）

▲土耳其必體驗卡帕多奇亞的熱氣球之旅。

天海旅行社推薦的土耳其11日、埃及12日行程，最吸睛的共同點，就是廣受喜愛的熱氣球體驗。無論是在土耳其的卡帕多奇亞，還是埃及的帝王谷上空，當一顆顆熱氣球緩緩升空，腳下是波浪起伏的地貌或古文明遺跡，天空漸染朝霞，那份寧靜與壯觀，令人留下深刻的美好印記。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索（圖／shutterstock）

▲巴慕卡麗以純白的石灰岩梯田和溫泉池聞名。

卡帕多奇亞以奇岩怪石著稱，是土耳其知名的自然奇景，搭熱氣球升空，最能輕鬆俯瞰這片獨特地貌。巴慕卡麗又稱「棉堡」，是一大片層層疊疊的石灰岩景觀，也是知名的溫泉療養勝地。這些地貌的生成歷時千萬年，見證地球的演化，讓人驚嘆大自然的鬼斧神工。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索（圖／shutterstock）

▲藍色清真寺是伊斯坦堡最具代表性的宗教建築之一。

而在土耳其眾多歷史遺跡中，艾菲索斯是保存最完整的古羅馬城市之一，擁有圖書館、劇場與石板街道。希拉波里斯建於天然溫泉之上，與棉堡同為世界遺產，遺留有古劇場、浴場與墓園。凱馬克利地下城位於卡帕多奇亞，曾是躲避戰亂與宗教迫害的地下避難所。格雷姆露天博物館以精美的岩窟教堂和千年壁畫聞名。伊斯坦堡的藍色清真寺，是奧斯曼帝國建築的代表作，宏偉圓頂與藍色瓷磚相輝映，美不勝收。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索（圖／shutterstock）

▲隨熱氣球升空，俯瞰壯麗的金字塔。

法老王的國度～埃及，為金字塔與神祕符號的起源地。站在吉薩金字塔群下仰望巨石堆砌的奇蹟，騎上駱駝或搭乘馬車穿梭其中，彷彿回到千年前的帝國盛世。阿布辛貝神廟的聲光秀，更將古埃及神話活靈活現地展現於眼前。此外，還可搭五星遊輪，航行於尼羅河上，欣賞沿岸風光、品味古今交錯的旅程。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索（圖／shutterstock）

▲阿布辛貝聲光秀，是埃及最具震撼力的夜間景點之一。

最特別的是，埃及黑白沙漠的夜宿體驗。白沙漠的石灰岩構造像是外星雕塑，黑沙漠的火山岩地形又酷似荒涼星球；當夜幕降臨，星空繁盛，彷彿置身火星基地。在沒有光害的沙漠中仰望銀河，讓人深刻感到宇宙的浩瀚與自己的渺小，這種沉浸式的體驗，是任何地方都難以比擬的震撼。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索（圖／shutterstock）

▲埃及探索黑沙漠，欣賞獨特的火山岩地貌。

推薦行程：
●【尋訪千年足跡 全程五星土耳其11日】報名就送熱氣球.雪白棉堡.卡帕多奇亞連泊.千年地下城.藍色清真寺
https://reurl.cc/lzaNpY
˙贈送土耳其必搭熱氣球（價值300美金）
˙全程安排入住五星級飯店
˙卡帕多奇亞五星連泊
˙雪白棉堡～帕慕卡麗
˙土耳其千年遺跡入內參觀：
1.艾菲索斯(世界七大奇景之一)
2.希拉波里斯遺址
3.凱馬克利千年地下城
4.格雷姆露天博物館
5.藍色清真寺

●【限時加碼熱氣球】五星埃及黑白沙漠火星營.阿布辛貝聲光秀.全新大博物館 12日星空銀河之旅
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˙7-9月限時加碼送熱氣球體驗（價值200美金）
˙全程入住五星飯店＋五星遊輪體驗
˙獨家保證入住黑白沙漠×火星營地：五星【B&W Sahara Sky】飯店，沉浸式體驗彷彿火星基地般的未來感，夜宿沙漠，仰望銀河，感受宇宙浩瀚。
˙夜晚欣賞阿布辛貝聲光秀，當晚入住五星阿布辛貝渡假村，省去拉車時間
˙埃及首都開羅入住五星希爾頓河景房
˙金字塔旁騎駱駝體驗/馬車體驗

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 土耳其 埃及 熱氣球 卡帕多奇亞 天海旅行社

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