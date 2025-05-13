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達美台北飛美國機票85折起　國泰航空滿額再折2000元

▲▼達美航空。（圖／業者提供）

▲達美航空推出開航周年優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

達美航空慶祝台北直飛西雅圖開航一周年，即日起至5月31日為止，透過指定旅行社購買「台美往返機票」，即可享85折優惠，「台北－西雅圖」經濟艙最低2萬1842元起。

達美航空目前提供「台北－西雅圖」直飛航線，且天天都有航班，早去晚回的航班時間，搭配美國國內綿密的航網，當天即可便利地銜接至亞特蘭大、拉斯維加斯、波特蘭、鳳凰城、波士頓、達拉斯、邁阿密等美國各大熱門航點，成為旅客赴美方便選擇之一。

▲▼達美航空達美尊尚客艙。（圖／達盛旅行社提供）

▲達美航空達美尊尚客艙。

▲▼達美航空。（圖／業者提供）

▲商務艙。

為慶祝開航滿一周年，即日起至5月31日為止，透過東南旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、山富旅遊、五福旅遊、金龍永盛、良友旅行社等業者預訂「台北往返美國來回機票」並於年底前出發，即可享85折起優惠，例如「台北－西雅圖」經濟艙最低2萬1842元起、商務艙11萬1377元起，而豪經艙則為3萬7682元起；經由西雅圖輕鬆轉機前往拉斯維加斯來回則為2萬5287元起。

從今年開始，達美航空直飛西雅圖航線採用新一代空中巴士A350-900機型執飛，擁有超寬機身、高效能加濕系統與先進靜音技術，為旅客打造更舒適的長程飛行體驗。機上配備套房式「達美至臻商務艙」、「達美尊尚客艙」、「達美優悅經濟艙」及經濟艙，共三種客艙、四種座椅設計，滿足旅客的多樣化需求。

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空從即日起至5月31日推出「夏季線上旅展」限時優惠，全球71個精選航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙及商務艙9折起。而為回饋國泰航空的國泰會員，線上旅展同步推出會員專屬優惠，只要登入國泰會員帳戶，預訂台北／高雄至香港、歐洲、北美及紐澳等指定航點，單筆訂位滿2萬元（不含附加費及稅金），即可享有新台幣2000元折扣，此優惠活動僅限前500筆訂位，數量有限。

而國泰航空今年新增多個香港直飛航點，旅客可以至慕尼黑一探德國啤酒文化，造訪羅馬，沉浸於永恆之城的壯麗古蹟與義式風情，或走進布魯塞爾，品嚐道地的比利時巧克力。 北美新增航點達拉斯，不僅是美國南部的重要交通樞紐，更是融合現代都市與西部風情的旅遊熱點，為旅客帶來豐富多元的旅遊體驗。

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