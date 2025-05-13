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五月天大巨蛋演唱會「5鄰近飯店推薦」　2565元起住一晚

▲鄰近台北大巨蛋的「台北國聯大飯店」,天閣酒店 台北信義館」,台北福華大飯店。（圖／易遊網提供）

▲「台北國聯大飯店」擁地利之便，對面就是台北大巨蛋。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／綜合報導

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會6月27日起登陸台北站，易遊網祭出訂房折扣碼最高折250元，同時還有高鐵加購78折，雙優惠應援五迷，計畫北上看演唱會的粉絲們可以省一波。

▲鄰近台北大巨蛋的「台北國聯大飯店」,天閣酒店 台北信義館」,台北福華大飯店。（圖／易遊網提供）

▲「天閣酒店 台北信義館」每晚含稅僅需2,565元起。（圖／易遊網提供）

「粉絲經濟」正快速崛起，看好這波跨界商機，易遊網推薦3間鄰近台北大巨蛋的優質飯店。首先，「台北國聯大飯店」就位於大巨蛋正對面，步行至捷運國父紀念館站僅需1分鐘，每晚含稅4,535元起，是熱門首選之一。預算型旅客則可選擇融合時尚與科技風格的「天閣酒店 台北信義館」，每晚含稅僅需2,565元起，捷運僅兩站直達大巨蛋，高CP值為人稱道。

▲鄰近台北大巨蛋的「台北國聯大飯店」,天閣酒店 台北信義館」,台北福華大飯店。（圖／易遊網提供）

▲台北福華大飯店。（圖／易遊網提供）

若想升級住宿體驗，推薦五星級「台北福華大飯店」，搭乘捷運藍線兩站即可抵達，每晚含稅3,690元起。透過易遊網APP訂房，輸入「Spring110」滿額可折110元、連訂兩晚輸入「Spring250N」則立省250元；訂房加購高鐵車票，可享高鐵票價78折優惠，北高來回最多可再省655元，等於住宿加交通最高現省近千元，為粉絲省下更多旅費。

▲易遊網總經理陳志豪,易遊網行銷長侯琪芬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲易遊網總經理陳志豪、易遊網行銷長侯琪芬。（圖／記者彭懷玉攝）

易遊網總經理陳志豪日前指出，網內消費主力集中在31至45歲，為了網羅各世代族群所好，從動力火車、五月天到告五人都有合作。據易遊網機票銷售數據觀察，2024年台灣旅客平均出國次數已從2023年的1.87次成長至2.1次，然而年均花費卻下降近4千元，顯示消費者對價格的敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費已為常態，不再是過去的報復性消費。

▲台北漢來大飯店7日起試營運，特色包含頂級智慧奢華客房、戶外無邊際泳池、全台唯一「天空森林戶外禮堂」、容納1,200人的國際宴會廳,台北漢來大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼台北漢來大飯店戶外無邊際泳池、容納1,200人的國際宴會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「台北漢來大飯店」7日起試營運。（圖／記者彭懷玉攝）。

另外，台北漢來大飯店和六福萬怡酒店，也專攻「粉絲經濟」和MICE（大型會展）商務旅客。台北漢來大飯店距離南港展覽館步行約3分鐘，飯店房間數量多，多元餐飲服務、會議中心與國際級宴會廳等設施完善；台北六福萬怡酒店座落於南港捷運、高鐵、台鐵及轉運站四鐵共構建築上方，除了鄰近南港展覽館，內湖科學園區、台北101等知名地標，離台北大巨蛋也只需搭捷運坐5站即可到達。

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