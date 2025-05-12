月底前憑步道門票免費泡！桃園「宇內溪溫泉池」15:30前需入場

▲「宇內溪溫泉戲水區」4月26日起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園新景點「宇內溪溫泉池」上月底展開試營運，5月31日前憑小烏來天空步道門票，即可免費泡美人湯。不過，每周一、二場域維護不開放，其餘五天最後入場時間為下午3點半，欲前往的旅客須多加留意，以免撲空。

▲自4月26日試營運起，宇內溪溫泉池單日平均約150至200多人。（圖／桃園市觀光發展基金會）



每到夏天，復興區宇內溪戲水區是民眾戲水勝地之一，同時也是桃市唯一合法公告溪流戲水區域，開放宇內溪宇內1號至2號橋間供民眾戲水消暑，今年預計在6月1日開放宇內溪戲水區。

▲宇內溪戲水區將於6/1開放。（圖／桃園市觀旅局提供）



另一方面，在小烏來地區早期就有溫泉露頭，後因水利工程導致露頭消失，桃園市政府自去年1月進行小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，順利開發完成並將溫泉接管引至宇內溪溫泉池，結合成為全新的「宇內溪溫泉戲水區」，民眾可以浸泡在別名「美人湯」的碳氫鈉泉中，感受野趣泡湯的氛圍。

▲試營運期間，採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，最晚需在11點半前入場；下午場為1點至4點，最晚在3點半前入場。（圖／桃園市觀光發展基金會）

試營運期間，採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，最晚需在11點半前入場；下午場為1點至4點，最晚在3點半前入場，同時35人為上限，建議遊客穿著泳裝或輕便快乾衣物，避免裸身入池。每周一、二場域維護，不對外開放，如因山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素將暫停開放，請民眾出發前多留意。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，自4月26日試營運開始，宇內溪溫泉池平日一天平均約150人，假日則超過200人前往體驗。他補充，目前營運情況良好，也會視民眾的反應調整，提供更優質的服務。

▲新溪口吊橋於2018年1月啟用，全長303公尺，現為全台最長的懸索橋，不過年底前維修暫勿往。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，「新溪口吊橋」正進行橋樑維修，即日起至12月31日暫停開放；復興區公所表示，橋梁維修若有提前完成，會再另行公告開放時間。新溪口吊橋於2018年1月啟用，全長303公尺，現為全台最長的懸索橋，橫跨大漢溪谷，連接角板山與溪口部落，自從完工後是許多人赴北橫遊玩時的重要據點。