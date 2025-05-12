ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

月底前憑步道門票免費泡！桃園「宇內溪溫泉池」15:30前需入場

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲「宇內溪溫泉戲水區」4月26日起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園新景點「宇內溪溫泉池」上月底展開試營運，5月31日前憑小烏來天空步道門票，即可免費泡美人湯。不過，每周一、二場域維護不開放，其餘五天最後入場時間為下午3點半，欲前往的旅客須多加留意，以免撲空。

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲自4月26日試營運起，宇內溪溫泉池單日平均約150至200多人。（圖／桃園市觀光發展基金會）

每到夏天，復興區宇內溪戲水區是民眾戲水勝地之一，同時也是桃市唯一合法公告溪流戲水區域，開放宇內溪宇內1號至2號橋間供民眾戲水消暑，今年預計在6月1日開放宇內溪戲水區。

▲宇內溪戲水區6/1開放。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲宇內溪戲水區將於6/1開放。（圖／桃園市觀旅局提供）

另一方面，在小烏來地區早期就有溫泉露頭，後因水利工程導致露頭消失，桃園市政府自去年1月進行小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，順利開發完成並將溫泉接管引至宇內溪溫泉池，結合成為全新的「宇內溪溫泉戲水區」，民眾可以浸泡在別名「美人湯」的碳氫鈉泉中，感受野趣泡湯的氛圍。

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲試營運期間，採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，最晚需在11點半前入場；下午場為1點至4點，最晚在3點半前入場。（圖／桃園市觀光發展基金會）

試營運期間，採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，最晚需在11點半前入場；下午場為1點至4點，最晚在3點半前入場，同時35人為上限，建議遊客穿著泳裝或輕便快乾衣物，避免裸身入池。每周一、二場域維護，不對外開放，如因山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素將暫停開放，請民眾出發前多留意。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，自4月26日試營運開始，宇內溪溫泉池平日一天平均約150人，假日則超過200人前往體驗。他補充，目前營運情況良好，也會視民眾的反應調整，提供更優質的服務。

▲新溪口吊橋,復興區旅遊,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新溪口吊橋於2018年1月啟用，全長303公尺，現為全台最長的懸索橋，不過年底前維修暫勿往。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，「新溪口吊橋」正進行橋樑維修，即日起至12月31日暫停開放；復興區公所表示，橋梁維修若有提前完成，會再另行公告開放時間。新溪口吊橋於2018年1月啟用，全長303公尺，現為全台最長的懸索橋，橫跨大漢溪谷，連接角板山與溪口部落，自從完工後是許多人赴北橫遊玩時的重要據點。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 宇內溪溫泉戲水區 宇內溪戲水區 小烏來 小烏來風景區 新溪口吊橋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

推薦閱讀

台東熱氣球嘉年華8場光雕音樂會曝光

台東熱氣球嘉年華8場光雕音樂會曝光

肯德基最新優惠代碼一次看

肯德基最新優惠代碼一次看

龜山島登島玩法懶人包！

龜山島登島玩法懶人包！

5/31前試營「宇內溪溫泉池」入園須知

5/31前試營「宇內溪溫泉池」入園須知

亞尼克新聯名「木瓜牛乳生乳捲」開賣

亞尼克新聯名「木瓜牛乳生乳捲」開賣

粉絲必去全台3處史努比景點

粉絲必去全台3處史努比景點

民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到

民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

29折起！六福線上旅展明開跑

29折起！六福線上旅展明開跑

大溪佛系港點只開周末！平均50元便宜賣

大溪佛系港點只開周末！平均50元便宜賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證對中520「牛排免費吃」

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

金豬食堂明天開幕送30張免排隊金卡

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

粉絲必去全台3處史努比景點

熱門行程

最新新聞更多

台東熱氣球嘉年華8場光雕音樂會曝光

肯德基最新優惠代碼一次看

龜山島登島玩法懶人包！

5/31前試營「宇內溪溫泉池」入園須知

亞尼克新聯名「木瓜牛乳生乳捲」開賣

粉絲必去全台3處史努比景點

民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366