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Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut找來PEANUTS漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」驚喜找來PEANUTS漫畫人氣角色「史努比」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈，一共打造3款限定甜甜圈，還有一系列聯名包裝，5月13日起陸續於全門市上市；同步推出4款夏季甜甜圈、4款限定飲品。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼史努比、查理布朗變身成造型甜甜圈超療癒。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

Mister Donut推出3款聯名造型甜甜圈，其中「史努比甜甜圈」是蓬鬆巧貝變身SNOOPY萌樣，表面沾裹清爽柚子可可沾醬，搭配柚子卡士達內餡，售價85元；「查理布朗甜甜圈」同樣選用巧貝化身成查理布朗造型，外層裹上乳酸可可沾醬，再塞滿蘋果卡士達內餡，售價75元。

「查理布朗衣服」則把Q彈波堤變成查理布朗招牌T恤造型，以Q彈波堤沾裹檸檬可可沾醬，再以可可醬打造紋路，售價59元。5月13日起全門市搶先開賣史努比甜甜圈、查理布朗衣服；5月27日起查理布朗甜甜圈接棒上市。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼加碼推出2款限量聯名周邊。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

加碼推出2款限量周邊，「SNOOPY甜甜圈玩偶抱枕」把SNOOPY打造成甜甜圈造型抱枕；「SNOOPY陶瓷盤碟組」則內含1個大盤子及1個小碟子，可以看到史努比捧著甜甜圈的模樣；5月13日起凡於門市消費滿百元即可分別以加購價499元、329元購入，單筆各限購2個，各門市數量有限，售完為止。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼迷你派對紙盒、紙杯等都換上可愛史努比限定包裝。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

除了造型甜甜圈外，甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒、日式糰子及現做飲品飲料紙杯也推出限定聯名包裝，可以看到史努比、胡士托等角色的可愛身影，5月13日起上市。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼同步推出4款夏季甜甜圈、4款現做飲品。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

Mister Donut5月13日起也同步推出4款夏季甜甜圈，有「柚子波堤」，Q彈波堤沾裹柚子可可沾醬，再放上柚子可可片插上蒂頭；「柚子檸檬波堤」同樣選用波堤裹上柚子可可沾醬，並撒上檸檬屑，打造多層次風味；「柚子優格法蘭奇」把法蘭奇剖半擠上優格鮮奶油；「乳酸波堤」則是波堤與乳酸可可沾醬的組合，售價45元起。

還有4款夏季限定現做飲品，包括超消暑「愛文芒果冰沙」，伯爵紅茶分別搭配清香柚子、柳橙+百香的「蜜香柚子紅茶」、「柳橙百香紅茶」，以及選用青茶為基底加入芭樂甜、檸檬酸調合的「芭樂檸檬青茶」，售價80元起。

為歡慶新品上市，5月13日起至5月18日期間凡購買指定甜甜圈可享「買5送1」或「買6送2」優惠活動，以價低者優先贈送，優惠不得併用；4款夏季現做飲品也可享「第2件5折」優惠。

▲▼日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣吃得到。（圖／哈根達斯提供）

▲▼日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣也吃得到。（圖／哈根達斯提供）

▲▼日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣吃得到。（圖／哈根達斯提供）

台灣哈根達斯近日則首度開賣日本限定超人氣「流心敲敲冰」，只要敲開表層巧克力往下挖就能享有流心口感，首推「可可流心抹茶」口味，選用濃郁苦甜巧克力醬搭配抹茶冰淇淋，上層結合巧克力脆皮；「莓果流心巧酥」則是香草冰淇淋混合巧酥脆片，搭配莓果醬，頂層同樣鋪上巧克力脆皮，售價149元。

哈根達斯流心敲敲冰限於指定通路販售，超商包括7-11、全家至5月13日前可享嚐鮮價99元；至5月13日前家樂福、至5月15日前全聯及大潤發、至5月20日前愛買等通路皆可享3入限時優惠價299元，期間限定、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut SNOOPY 查理布朗 聯名 哈根達斯 Häagen-Dazs

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