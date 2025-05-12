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淡水3層樓高「加羅林魚木」近滿開！中和也有　2處搭車都能到

▲淡水聖約翰科技大學加羅林魚木。（圖／翻攝自賞花快報）

▲淡水聖約翰科技大學加羅林魚木近滿開。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報

記者彭懷玉／綜合報導

「加羅林魚木」也在新北市現蹤！新北市景觀處表示，淡水聖約翰科技大學「加羅林魚木」盛開約9成，而中和四號公園內，也有2、3棵加羅林魚木，開滿黃白色花朵，搭乘公車或捷運就能盡攬花團錦簇之美。

▲淡水聖約翰科技大學加羅林魚木。（圖／翻攝自賞花快報）

▲校門口人行道旁，種植8棵加羅林魚木，目前花況近9成。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

新北市景觀處說明，聖約翰科技大學校門口人行道旁，種植8棵加羅林魚木，每年約在4月底開花，目前花況近9成。特別的是，加羅林魚木花朵會由白色漸漸轉為淡黃色或橘黃色，呈現出漸層色彩，格外迷人，目測約3層樓高。

▲中和四號公園種植2-3棵加羅林魚木，目前也開滿黃白色花朵，此外，園內還有少數百合花等。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲▼中和四號公園種植2、3棵加羅林魚木，目前也開滿黃白色花朵，還有少數百合花等植物。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲中和四號公園種植2-3棵加羅林魚木，目前也開滿黃白色花朵，此外，園內還有少數百合花等。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

而中和人不陌生的中和四號公園，其內綠樹成蔭，當中種植2、3棵加羅林魚木，目前也開滿黃白色花朵，此外，公園內幾棵洋玉蘭正綻放中，周圍還有常見於庭園造景的紫花蘆莉草，另一處原生植物灌叢則有少數百合花、狹瓣八仙花等，為公園增添色彩和香氣。

景觀處說，加羅林魚木的花語是神聖與祈願，讓人聯想到愛、希望、純潔和新生的美好情感，具深厚寓意。

淡水聖約翰科技大學 
 交通資訊：
捷運淡水線（至淡水站下車）→ 右側搭乘「淡水客運」往三芝、金山方向公車（860、861、862、863、864、867、872、873、874、879、882）→ 至「聖約翰科技大學」站下車

中和四號公園
自行開車：Google map定位「新北市中和區中安街6號」
大眾交通：乘捷運至永安市場站，步行約5分鐘即可抵達。

關鍵字： 新北市旅遊 加羅林魚木 淡水旅遊 淡水聖約翰科技大學 花海旅遊 中和區旅遊 中和四號公園

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