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60道招牌料理無限供應　台北福華珍珠坊也有「港點粵菜吃到飽」

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

記者黃士原／台北報導

日前添好運推出的「點心放題」活動掀起討論，也讓港點吃到飽成為熱門關鍵字，臉書吃到飽社團還發現台北福華的珍珠坊的「港點粵菜吃到飽」方案再度回歸，60道精選招牌料理無限供應，每人1250元起。

添好運「點心放題」在臉書吃到飽社團掀起討論，除了分享用餐心得外，還有網友發現台北福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案再度回歸，而且持續到今年年底，周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%、兒童625元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%、兒童775元+10%，6歲以下免費。

▲台北福華港點粵菜吃到飽中也有供應明爐烤燒鴨。（圖／台北福華提供）

台北福華大飯店珍珠坊的「港點粵菜吃到飽」方案，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單

▲村民食堂廚窗港點新莊店試營運。（圖／Darren蘋果樹提供）

另外，桃園起家的「村民食堂廚窗港點」，主打港點飲茶吃到飽，在開設台北士林店後，今年再度前往新北市拓點，新莊i-Tower店已於5月3日試營運，餐廳主要有蒸籠港點區、熱炒區、燒臘區、炸物區、甜點水果區，以及飲料冰淇淋區。

其中蒸籠港點區最受歡迎，供應鮑魚燒賣、芋泥燒賣、蝦卵燒賣、翠玉魚翅餃、紫玉珍珠丸、絲瓜鮮蝦餃、蜜汁叉燒包，以及高人氣的奶皇包，剛出爐時都會出現排隊人龍。

關鍵字： 美食雲 港點吃到飽

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