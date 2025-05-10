出示證件3人同行1人免費！新竹喜來登Buffet推護師節優惠

▲新竹喜來登推「護師節」餐飲優惠，盛宴下午茶及晚餐「3人同行1人免費」。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

5月12日為國際護師節，感謝他們在第一線提供專業照護，新竹喜來登大飯店5月12日至5月29日的周一至周四，出示護理師或護士有效證件，盛宴自助餐廳用餐可享「3人同行1人免費」優惠。

為了表達在第一線醫療崗位上醫護人員的感謝之意，新竹喜來登館內4家餐廳自5月12日至5月29日的周一至周四，聯合推出多項用餐優惠，只要出示護理師或護士有效證件，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期可享3人同行1人免費優惠。

另3家餐廳優惠，分別是「迎月庭鐵板與日式料理」內用消費即贈「燒鮭魚親子丼」1份，「采悅軒中餐廳」內用消費贈送「山藥蘆筍蝦球」1份，「大廳咖啡吧」用餐贈送「法式小點」1份。

▲貳陸日全食。（圖／取自貳陸日全食臉書）

另外，承億酒店推出母親節全館餐飲優惠，位於26樓的「貳陸日全食」全日餐廳，提供各式無國界美食，主打頂級美國牛、燒烤豬肋排、澳洲和牛、松葉蟹腳、旭蟹、白蝦、九孔鮑，以及多樣當日新鮮生菜，5月只要母親同行（3人以下）全單85折，4人同行媽媽直接免費吃。

▲出示繳稅通知單現折300元，敘日用餐現折300元。（圖／台北六福萬怡提供）

台北南港Buffet餐廳「敘日」在報稅季要幫大家省荷包，5月31日前，平假日午餐、晚餐時段，只要持今年度繳稅通知單或任一繳費單，每人餐費現折300元，最多8人同享優惠，5月3日至5月4日、5月10日至5月11日午餐，無法使用。