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丁特手搖飲品牌「特．好喝」插旗台中！連7天醇茶免費送

▲▼手搖飲「 特．好喝」台中逢甲店。（圖／特．好喝提供）

▲「 特．好喝」台中逢甲店正式開幕。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

知名實況主丁特創立的手搖飲品牌「特．好喝」宣布插旗台中了，選在逢甲商圈開出全台第5家門市，即日起正式開幕，明起祭出限時1周「醇茶免費送」活動，每日限量、送完為止。

「特．好喝台中逢甲店」今天開幕，地點就在台中逢甲商圈、西屯區河南路上，為歡慶新店開幕，5月12至5月18日期間免費送品牌醇茶，每日限量50杯，送完為止。

▲▼手搖飲「特．好喝」。（圖／特．好喝提供）

▲「茶后極濃厚潤奶」推薦必喝。

「特．好喝」主打烏龍茶系列，包括尾韻微帶花香的「茶王烏龍」，以台灣四季春為基底且有著熟成果香風味的「茶后烏龍」都深受消費者喜歡。

品牌推薦必喝的則有「茶后極濃厚潤奶」，以熟成果香紅烏龍佐以奶霜、鮮奶油搭配韓風脆脆，茶裡帶有些許焦糖香，奶茶控肯定要喝，「黑雲蜜后雪絨脆脆」選用茶后紅烏龍為底，放進軟嫩仙草，手打雪絨奶蓋表面則佐以香脆韓風焦糖脆脆，口感綿密、香氣十足。

●特．好喝台中逢甲店
地點：台中市西屯區河南路二段315號
營業時間：周一至周四10:00-22:00；周五至周日10:30-23:00

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲春陽茶事祭出限時免費加料活動。（圖／春陽茶事提供）

另，春陽茶事全門市即日起至5月25日推出「免費加料」活動，期間只要於門市購買大杯烏龍系列飲品，即可免費加「烏龍粉粿」1份，每日售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 特．好喝 春陽茶事

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