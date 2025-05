來場博物館裏的體驗派對！　大溪木博館十週年館慶5／17登場

圖、文/桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園市立大溪木藝生態博物館(以下簡稱木博館)為慶祝成立十週年,於 5月17日至25月推出「拾年有承、工藝之城」系列活動,不僅一次展開《大溪藝能事務所》、《小孩浴場-木育遊戲場》等四大特展、超過15個店家響應串起的體驗串遊,並於 5月17~18日 規劃《PLAY in MUSEUM PARK》開幕活動,邀請民眾一同前來大溪、遊戲於工藝中,感受博物館、自然綠地與生活街區融合的生活工藝理想地,在創新思維激盪下的年度盛宴。

大溪藝能事務所等四大特展 從「拾年有承」走向「工藝之城」

成立於2015年的大溪木博館,是由座落在大溪老城區十三棟歷史建築以及在地居民所組成的生態博物館,創館十年之際,木博館以「拾年有承,工藝之城」作為館慶命題,象徵從一雙「手」到眾人之「合」,以開放包容之姿「承」接每一位到來訪者,藉此帶出未來十年工藝之城美意,亦透過一系列的展覽和活動規劃,帶領大眾走入大溪生活工藝的日常風貌。

▲「拾年有承」大溪木博館十週年館慶主視覺。

▲大溪木藝生態博物館迎來第13座館舍。



館慶一次推出的四大特展包含「大溪藝能事務所 Woodcraft Wonders」、「小孩浴場-木育遊戲場」、「大溪100問-木博館十週年特展」、「粼粼時光展-Metime美好時光」,其中「大溪藝能事務所」以隱身在神秘山城裡的一群奇能藝士為題,展覽如同翻閱一本「大溪工藝異能者大全」,讓觀者直觀地認識這些工藝後繼者,不僅揭開這些神秘藝能者的奇幻面紗及其能力屬性,更可在現場親自接觸到這些身懷絕技的藝師們!

▲大溪木博館於2015年成立的第一個館舍-壹號館,即將於2025年迎來全新特展「大溪藝能事務所」。

▲大溪藝能事務所展覽主視覺。

▲木工育兒雙主修的資優生和峰木創。

▲用木工教室施展療癒魔法的削磨時光工作室。

▲隱身山野創造經典設計的木工坊-森平房。



而位於壹號館旁的「小孩浴場-木育遊戲場」,是最新開放、再利用歷史建築大溪國小日式宿舍,結合木博館長期推動木藝教育深耕基礎,專為2至8歲孩童規劃的木藝主題遊戲場與故事劇場,透過主題空間的美感與趣味性,引導孩子們從小浸潤於木工藝所營造的溫潤氛圍中,培養對材料與工藝的感知力與想像力。

開幕週限定:3大主題×10間體驗小屋 一起 PLAY in MUSEUM PARK!

開幕週限定活動「PLAY in MUSEUM PARK」,以壹號館與溪小宿舍為核心,串聯周邊木平台與公園綠地,打造三大主題場域:「PLAY in Woods」、「PLAY in Crafts」、「PLAY in Arts」。現場結合自然、手作與感官體驗,邀請在地與台灣風格品牌如山傑號竹工、KAPLA®、產房、拾木商行、笑班、CANJUNE肯園...等打造如竹屋、積木屋、繪畫屋、香の木博物館等多間體驗小屋及11場超有趣體驗工坊,透過生活工藝與木育教育的實作體驗,打開大人小孩參與文化、體驗工藝生活的全新視野。

▲山傑號竹工特別帶來竹編八角扇和椪餅燈工作坊,迎接山城的微風夏夜。

▲日本媽媽近藤香子為大家料理日式飯糰和飲品,邀請大家輕鬆野餐享用。

▲延伸木育遊戲場概念,世界劍玉冠軍小螺絲將帶來手裏日月演出與工作坊。

▲來自法國的 KAPLA 精靈積木前進大溪老城區,將帶來超有趣的構築工作坊體驗。

「PLAY in Woods」則由超人氣《BUBU跳恰恰》手作木飛車領銜,現場搭起長達九米的飆速軌道,搭配木車手作區和補給站,運用木藝餘料與自然素材,邀請大人小孩都可親手打造屬於自己的木頭小車,現場即可試跑進入飛行測試!

▲超人氣BUBU跳恰恰將巡迴回到大溪主場,搭起九米飆速軌道。

▲這次手作體驗全新推出在地名物-特製豆干車,即將成為必帶人氣名物。

▲手作木飛車將運用製作木器木餘料、取自大自然的零件與美術材料,鼓勵孩子動手打造屬於自己的木頭小車車。



穿梭在博物館群、草地野餐,還有各式有趣的工作坊,「PLAY in MUSEUM PARK」不僅是一場博物館的派對,更是一座文化與生活的橋樑,展現木博館作為生活工藝基地的實踐能量與未來潛力。

15+街區響應走讀 / 活動 全城歡慶的交流派對

館慶期間(5月17日至25日),大溪木博館以「壹號館」為起點,歷史廊道上的「武德殿」、「藝師館」、「工藝基地」以及山城中的各個體驗熱點,搭配一系列大人小孩皆能樂在其中的手作體驗、走讀導覽、週年慶特惠活動等,不論是與文資修復相關展覽《蘭室回春術—關於修復這件事》、《修護相談室》或是探索街區上各個店家、體驗各種輕鬆入門的木作小物製作及帶走週年慶響應商品組合或好吃的食物等,整座大溪山城都將以最誠摯的態度,接待各地來訪的旅人。

▲館慶期間由各家街角館及商家推出響應的優惠活動和體驗課程,歡迎從博物館串遊出發,體驗大溪工藝之城的豐盛之美。

▲大溪古蹟小郊遊。

▲蘭室回春術展覽延長至5/18 絕對不能錯過。

▲館慶開幕夜四大特展延長開館至20點,民眾可漫遊夜大溪一覽日夜都迷人的博物館群。



這是一場為期兩週、舊雨新知相聚的溫暖盛會、也是生活工藝的體驗慶典,引領眾人再次認識與體驗大溪工藝之城嶄新風貌,詳細活動資訊請上「大溪工藝之城」、「桃園市立大溪木藝生態博物館」活動網站及社群粉絲專頁查詢。

info /

PLAY in MUSEUM PARK 博物館裏的公園派對

日期:5月17日至 5月18日

時間:11:00-17:00

地點:木博壹號館(桃園市大溪區中正路68號)周邊戶外腹地

拾年有承——大溪木博館十週年館慶 系列活動

日期:2025年 5月17日至 5月25日

FB 大溪工藝之城 / 桃園市立大溪木藝生態博物館;IG @woodcraft.daxi