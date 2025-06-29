捷絲旅住宿券17折！3088含早餐「全台8館適用」　瀚寓2館贈交通卡

▲捷絲旅台南虎山館一張券即可入住雙人鼓悅客房，含隔日早餐，6月及9至12月旺日加碼不加價。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接暑假旅遊潮，飯店陸續釋出優惠搶客。「Just Sleep捷絲旅」推出夏季線上旅展，每張僅需3,088元、最低17折，全台8館皆適用。白石集團旗下「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」推出「漫遊北城。交通暢行」專案，入住一晚最低3千元有找，加贈2張交通卡。

▲捷絲旅台大尊賢館首次開放適用精緻客房，住一晚含早餐只要3,088元。（圖／業者提供）



Just Sleep捷絲旅

晶華國際酒店集團旗下風格旅店「Just Sleep捷絲旅」推出夏季線上旅展，即日起至7月21日限時開賣「平日聯合住宿券」，每張僅需3,088元、下殺17折，適用全台8館。其中「捷絲旅台大尊賢館」首次加入適用館別，而台南虎山館一張券即可入住雙人鼓悅客房，含隔日早餐，6月及9至12月旺日加碼不加價；高雄中正、高雄站前及花蓮中正等三館加碼升級可入住四人房，換算下來平均每人每晚只要772元，小資家庭可以無痛入手，優惠效期至12月31日止。

▲擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，一張券即享雙人行政客房一泊一食。（圖／業者提供）



台北西門館可入住精緻客房或精緻雙人房一泊一食，6至9月周五免加價。台大尊賢館適用精緻客房，含翌日2客早餐。擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，鄰近捷運站與三和夜市，一張券就能住進行政客房，也包雙人早餐，十分超值。

▲瀚寓夏天座落於台大公館商圈，步行5分鐘可達公館捷運站。（圖／業者提供）



瀚寓酒店x瀚寓夏天

白石集團旗下「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」同步推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案。凡預訂指定房型並連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張，瀚寓酒店每房每晚6,800元起，瀚寓夏天則是2,990元起。

▲▼「瀚寓酒店」連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張。（圖／業者提供）



瀚寓酒店位於信義區核心，瀚寓夏天則座落於台大公館商圈，兩館皆步行5分鐘可達捷運站，業者分享，以實際入住數據觀察，目前瀚寓酒店的外籍住客佔比已達7成，瀚寓夏天也接近5成。並發現「交通票券使用與路線安排」為前三大詢問項目，對此推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案。

▲淡水「蘊泉庄」露營主題房。（圖／記者彭懷玉攝）



淡水蘊泉庄

淡水蘊泉庄除了規劃露營主題房，針對親子家庭旅客，7月1日至8月31日推出「涼夏親子渡假營」，規劃12種主題親子活動，包含寶可夢卡牌、迷你流體畫、親子瑜珈、小小馬術、抓周體驗、小小廚師課程等，還有沐天澤親子遊樂池能泡在水裡消暑，讓一家大小從早玩到晚，豐富在飯店內的行程。

▲▼淡水蘊泉庄除了規劃露營房，針對親子家庭旅客，7月1日至8月31日推出「涼夏親子渡假營」。（圖／業者提供）



業者表示，馬術、抓周、高爾夫等活動需另加價，流體畫、瑜珈、小小廚師等選購住房方案即贈送，旅客可以先選房型，再選擇加價方案，以入住土舍來說是7,800元起。