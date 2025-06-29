ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

捷絲旅住宿券17折！3088含早餐「全台8館適用」　瀚寓2館贈交通卡

▲捷絲旅台北三重館,捷絲旅臺大尊賢館,捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台南虎山館一張券即可入住雙人鼓悅客房，含隔日早餐，6月及9至12月旺日加碼不加價。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接暑假旅遊潮，飯店陸續釋出優惠搶客。「Just Sleep捷絲旅」推出夏季線上旅展，每張僅需3,088元、最低17折，全台8館皆適用。白石集團旗下「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」推出「漫遊北城。交通暢行」專案，入住一晚最低3千元有找，加贈2張交通卡。

▲捷絲旅台北三重館,捷絲旅臺大尊賢館,捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台大尊賢館首次開放適用精緻客房，住一晚含早餐只要3,088元。（圖／業者提供）

Just Sleep捷絲旅
晶華國際酒店集團旗下風格旅店「Just Sleep捷絲旅」推出夏季線上旅展，即日起至7月21日限時開賣「平日聯合住宿券」，每張僅需3,088元、下殺17折，適用全台8館。其中「捷絲旅台大尊賢館」首次加入適用館別，而台南虎山館一張券即可入住雙人鼓悅客房，含隔日早餐，6月及9至12月旺日加碼不加價；高雄中正、高雄站前及花蓮中正等三館加碼升級可入住四人房，換算下來平均每人每晚只要772元，小資家庭可以無痛入手，優惠效期至12月31日止。

▲捷絲旅台北三重館,捷絲旅臺大尊賢館,捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，一張券即享雙人行政客房一泊一食。（圖／業者提供）

台北西門館可入住精緻客房或精緻雙人房一泊一食，6至9月周五免加價。台大尊賢館適用精緻客房，含翌日2客早餐。擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，鄰近捷運站與三和夜市，一張券就能住進行政客房，也包雙人早餐，十分超值。

▲「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」同步推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案，連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張。（圖／業者提供）

▲瀚寓夏天座落於台大公館商圈，步行5分鐘可達公館捷運站。（圖／業者提供）

瀚寓酒店x瀚寓夏天
白石集團旗下「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」同步推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案。凡預訂指定房型並連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張，瀚寓酒店每房每晚6,800元起，瀚寓夏天則是2,990元起。

▲「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」同步推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案，連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張。（圖／業者提供）

▲▼「瀚寓酒店」連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張。（圖／業者提供）

▲「瀚寓酒店」與「瀚寓夏天」同步推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案，連續入住兩晚，即贈「北北基好玩卡交通暢遊券」2張。（圖／業者提供）

瀚寓酒店位於信義區核心，瀚寓夏天則座落於台大公館商圈，兩館皆步行5分鐘可達捷運站，業者分享，以實際入住數據觀察，目前瀚寓酒店的外籍住客佔比已達7成，瀚寓夏天也接近5成。並發現「交通票券使用與路線安排」為前三大詢問項目，對此推出「漫遊北城。交通暢行」住房專案。

▲淡水「蘊泉庄」露營主題房,日蘊堂火烤兩吃晚餐,蘊晨曦木盒早餐。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡水「蘊泉庄」露營主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

淡水蘊泉庄
淡水蘊泉庄除了規劃露營主題房，針對親子家庭旅客，7月1日至8月31日推出「涼夏親子渡假營」，規劃12種主題親子活動，包含寶可夢卡牌、迷你流體畫、親子瑜珈、小小馬術、抓周體驗、小小廚師課程等，還有沐天澤親子遊樂池能泡在水裡消暑，讓一家大小從早玩到晚，豐富在飯店內的行程。

▲淡水蘊泉庄除了規劃露營房，針對親子家庭旅客，7月1日至8月31日推出「涼夏親子渡假營」。（圖／業者提供）

▲▼淡水蘊泉庄除了規劃露營房，針對親子家庭旅客，7月1日至8月31日推出「涼夏親子渡假營」。（圖／業者提供）

▲淡水蘊泉庄除了規劃露營房，針對親子家庭旅客，7月1日至8月31日推出「涼夏親子渡假營」。（圖／業者提供）

業者表示，馬術、抓周、高爾夫等活動需另加價，流體畫、瑜珈、小小廚師等選購住房方案即贈送，旅客可以先選房型，再選擇加價方案，以入住土舍來說是7,800元起。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 台北市旅遊 台北市旅宿 Just Sleep捷絲旅 瀚寓酒店 瀚寓夏天 淡水蘊泉庄

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

推薦閱讀

住房17折起　暑假3大飯店優惠

住房17折起　暑假3大飯店優惠

旅客將破4900萬人次！謝金河：「終於看到希望」

旅客將破4900萬人次！謝金河：「終於看到希望」

和歌山3處療癒系鐵道景點

和歌山3處療癒系鐵道景點

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

JR東日本夏季5大優惠整理包

JR東日本夏季5大優惠整理包

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

YTR小象「違法招募私團」品保說話了

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

住房17折起　暑假3大飯店優惠

全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

大稻埕夏日煙火秀8/6起施放4場

「安平－馬公」交通船7/8首航

北市12處「哆啦A夢任意門」位置速覽

台中最強10大燒肉店大公開

雙連站宵夜「香菜山菜煎餃」爆紅IG

熱門行程

最新新聞更多

住房17折起　暑假3大飯店優惠

旅客將破4900萬人次！謝金河：「終於看到希望」

和歌山3處療癒系鐵道景點

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

JR東日本夏季5大優惠整理包

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366