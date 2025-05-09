碧潭水舞5／24回歸！每半小時「水火同源秀」　300秒煙火有4場

▲「2025碧潭水舞」亮點先看。（圖／翻攝自新北旅客）

記者彭懷玉／綜合報導

新北旅遊盛事「2025碧潭水舞」回歸！今年將於5月24日至7月6日登場，碧潭風景區將從晚間6點半至9點間，每半小時演出「水火同源」大秀，5月24日起施放300秒煙火，總計4場。此外，還有互動式體驗、火舞、螢火蟲燈光環境、胖卡餐車、在地主題導覽等，亮點一次筆記。

▲「2025碧潭水舞」將於5月24日至7月6日登場。（圖／翻攝自新北旅客）

新北旅客粉專公布「2025碧潭水舞」內容，今年首次以「水火同源」融合於碧潭水舞之中，營造視覺衝擊饗宴，5月24日至7月6日期間，晚間6點半至9點間，每半小時演出一場。不只如此，5月24日開幕當天，晚間7點5分至10分將施放300秒煙火，6月4日、18日、7月5日同樣獻上煙火秀，會在晚間8點至8點5分登場。

▲5月24日晚間7點5分至10分將施放300秒煙火，6月4日、18日、7月5日會在晚間8點至8點5分登場。（圖／翻攝自新北旅客）

特別的是，配合2025雙北世壯運，每周六、日現場規劃互動式體驗設施，民眾可透過踩踏的節奏，將水柱躍上6公尺高空，創造出專屬自己的水舞秀，人潮較多時每位限時3分鐘，如遇雨勢過大將暫停營運。

▲每周六、日現場規劃互動式體驗設施，民眾可透過踩踏的節奏，將水柱躍上6公尺高空。（圖／翻攝自新北旅客）

▲端午連假期間還能逛市集。（圖／翻攝自新北旅客）

正對水舞中心區域的斜坡草皮，今年則以螢火蟲效果燈綴飾，如彩色星空般的網燈裝置，營造浪漫的氛圍。為迎接端午連假，5月31日有彤之燁火舞集帶來快閃表演，3天碧潭東岸廣場還能逛市集，同時，水舞秀的每周六、日，胖卡餐車加碼駐點，逛到肚子餓也不用擔心找不到美食。新北市觀旅局表示，目前擬定的內容如上，其餘細節尚待公布。

▲▼「和美山碧潭擺渡＋賞螢」全新推出，5月9日在新店區和美山登場。（圖／新北市觀旅局提供）

另外，新北市微笑山線全新推出「和美山碧潭擺渡＋賞螢」自然生態活動，5月9日在新店區和美山登場！活動結合碧潭水域獨特風光與和美山步道生態之美，讓民眾乘船擺渡新店溪，深入螢火蟲保育區，沉浸於星光般的螢火蟲奇景，感受自然生態的魅力。