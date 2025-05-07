米其林指南宣布「再增3城市」　新北、新竹縣市今年正式納評

▲台灣米其林指南今日宣布，評選範圍再增3個城市，分別是新北市、新竹縣與新竹市。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南今日宣布，今年評選範圍再增3個城市，分別是新北市、新竹縣與新竹市，也讓整本指南評選範圍涵蓋全台7大美食城市。

《台灣米其林指南》自2018年在台北首度登場後，陸續於2020年擴展至台中，並於2022 年延伸至台南與高雄。今日官方宣布，將再擴大評選版圖，納入新北市、新竹縣與新竹市，今年下半年公布的《台灣米其林指南2025》餐廳名單，評選範圍將涵蓋全台7大美食城市，包括台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec表示：「我們非常榮幸能在《台灣米其林指南 2025》中，將評選範圍拓展至新北市、新竹市與新竹縣，進一步探索這三座城市豐富多元的在地風味與文化底蘊。自2018年米其林指南首度在台北發表，逐步涵蓋台中、台南與高雄。今年邁入第8年，也是《台灣米其林指南》第三次擴展，我們非常開心能在台灣繼續我們美食旅程。」

「新加入的三個城市，不僅融合傳統與創新，從生氣蓬勃的海鮮料理，到獨具特色的文化傳承，都展現出鮮明的在地風貌。我們的評審員團隊期待能深入挖掘更多北台灣美食瑰寶，並向全球呈現讓這個地方獨一無二的豐富多元風味與體驗，更迫不及待要將這些精彩發現分享給世界。」Gwendal Poullennec 補充表示。

米其林指南表示，新北市位於台北市周邊，為大台北都會區的一部分，距離台北市中心不到六十公里。新北市幅員廣闊，地形多元，且擁有深厚豐富的歷史文化；同時這裡也是鍾情海味與冒險愛好者的天堂，擁有多元豐富的飲食風貌，無論是海鮮專賣、山產美食，還是傳統小吃，都展現出獨特的地方風味與文化特色。

米其林指南指出，雖同為「新竹」，新竹縣與新竹市實為兩座風格迥異、各具魅力的城市。新竹縣作為台灣重要的客家族群集中地，兼具豐富自然景觀與深厚人文底蘊。還保有眾多極具歷史價值的客家古厝，並以傳統客家料理及當季時令佳餚著稱，包括米粉、客家鹹湯圓等小吃，亦展現出豐富的小吃風貌。

新竹市則為一座高度現代化的城市，同時保有豐富的文化資產與傳統廟宇建築，周邊匯聚多元在地小吃，科技產業與文化於此交織共融，形塑出別具一格的城市風貌。