新莊「免費星光導覽」！揭黑龍江變水溝女神之秘　順訪夏日煙火

▲2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」已在3月底結束。（資料照／新北市水利局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新莊中港大排卸下光雕展演後，接著還有6場「星光導覽」，首場5月9日已被秒殺，接下來5場分別招收25名旅客，一探中港大排如何從「黑龍江」轉變為「水溝界女神」的過程。而「穗花棋盤腳」現已綻放，花期預計至7月底，能就近欣賞夏夜煙火的魅力。

▲「星光導覽」從6月到10月還有5場。（圖／新北市水利局提供）



昔日中港大排被戲稱為新北黑龍江，在水利局與民眾的努力及維護下，已經擺脫「臭名」，華麗轉身為「水溝界女神」。今年「星光導覽」還剩下6月13日、7月11日、8月8日、9月12日、10月17日等5場，從晚間7點半至9點半，由中港大排志工隊進行解說導覽，包括認識水中的動植物、夜間生態趣味小知識，以及其兼具生態、滯洪、休憩功能的親子友善公園等，一揭中港大排的前世今生。

▲中港大排穗花棋盤腳已綻放，花期預計至7月底。（圖／新北市水利局提供）



另外，台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」已陸續在中港河廊綻放，每當接近日落時分，花苞便會逐漸展開，直到約莫8點完全綻放，又被稱作夏日無聲的煙花，繽紛了寧靜的夏夜，今年花期預計至7月底。