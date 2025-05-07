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新莊「免費星光導覽」！揭黑龍江變水溝女神之秘　順訪夏日煙火

▲2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，延長展期至3月30日。（圖／新北市水利局提供）

▲2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」已在3月底結束。（資料照／新北市水利局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新莊中港大排卸下光雕展演後，接著還有6場「星光導覽」，首場5月9日已被秒殺，接下來5場分別招收25名旅客，一探中港大排如何從「黑龍江」轉變為「水溝界女神」的過程。而「穗花棋盤腳」現已綻放，花期預計至7月底，能就近欣賞夏夜煙火的魅力。

▲中港大排,中港大排穗花棋盤腳已綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲「星光導覽」從6月到10月還有5場。（圖／新北市水利局提供）

昔日中港大排被戲稱為新北黑龍江，在水利局與民眾的努力及維護下，已經擺脫「臭名」，華麗轉身為「水溝界女神」。今年「星光導覽」還剩下6月13日、7月11日、8月8日、9月12日、10月17日等5場，從晚間7點半至9點半，由中港大排志工隊進行解說導覽，包括認識水中的動植物、夜間生態趣味小知識，以及其兼具生態、滯洪、休憩功能的親子友善公園等，一揭中港大排的前世今生。

▲中港大排,中港大排穗花棋盤腳已綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲中港大排穗花棋盤腳已綻放，花期預計至7月底。（圖／新北市水利局提供）

另外，台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」已陸續在中港河廊綻放，每當接近日落時分，花苞便會逐漸展開，直到約莫8點完全綻放，又被稱作夏日無聲的煙花，繽紛了寧靜的夏夜，今年花期預計至7月底。

關鍵字： 新北市旅遊 新莊區旅遊 中港大排河廊光雕展 花海旅遊 穗花棋盤腳

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