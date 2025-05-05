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雲朗線上旅展5／8開跑！2200元起入住「早鳥下單再抽住宿券」

▲雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展。（圖／雲朗觀光提供）

▲雲品溫泉酒店豪華湖景套房享21坪寬敞空間。（圖／雲朗觀光提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

因應TTE台北國際旅展在即，雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展，其中，雲朗聯合住宿券維持在每張2,200元，可於五大飯店及寶桑町屋使用，而日月潭雲品溫泉酒店推出尊榮與豪華湖景房住宿券，每張18,888元起，可享雲水行政酒廊禮遇。

▲雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展。（圖／雲朗觀光提供）

▲使用5張雲朗聯合住宿券，即可入住雲品溫泉酒店尊榮山景客房。

雲品溫泉酒店推出兩款一泊二食湖景房住宿券，首先是「雲品尊榮湖景客房平日住宿券」，旅展優惠價每張18,888元，適用雙人平日入住，可眺望日月潭湖畔美景，並享有丹彤自助餐廳一泊二食及雲水行政酒廊禮遇。若欲獨享21坪空間，「雲品豪華湖景套房平日住宿券」每張28,888元，將日月潭湖光山色盡收眼底，含丹彤自助餐廳美食，並體驗行政酒廊的頂級服務。

▲雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展。（圖／雲朗觀光提供）

▲「寶桑町屋」的日式町屋中設有茶席區、臥室區，以日式家屋的格局規劃。

寶桑町屋為「台東市民權里日式建築宿舍群」內的日式木造宿舍群，本次線上旅展中，首次開放使用。此次推出兩款住宿票券，「文創青年旅館平日住宿券」每張只要999元，於平日入住青年旅舍雅緻單人房乙晚，並提供魚刺人雞蛋糕乙份，讓喜愛日式老屋的輕裝旅人擁有全新體驗。

而「日式町屋平日住宿券」以5,699元的旅展專屬價，平日雙人可入住日式町屋乙晚，並附上早餐兩客、魚刺人雞蛋糕兩份及晚餐兩客，2人也能享受包棟行程。

▲雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展。（圖／雲朗觀光提供）

▲雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展。

彈性度高的雲朗聯合住宿券維持每張2,200元，可於五大飯店及寶桑町屋使用。單張票券可2人入住翰品酒店高雄與兆品酒店嘉義基本房型、1人連住寶桑町屋「文創青年旅館」雅緻單床房兩晚或訂購2間雅緻單床房，加價700元能2人入住品文旅礁溪文漾家庭房。

▲雲朗觀光於5月8日至5月19日推出線上旅展。（圖／雲朗觀光提供）

▲君品酒店行政豪華客房可以3張雲朗聯合住宿券入住，並享行政樓層禮遇。

兩張票券部分，則能入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房及君品酒店雅緻雙人房，加價700元2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並加贈2位12歲以下孩童免費入住。

三張票券可2人入住君品酒店行政豪華客房，享有行政樓層禮遇，含VIP Lounge免費飲料、輕食、Happy Hour等服務，此外，還能入住寶桑「日式町屋」。四張票券可4人入住君品酒店家庭客房。五張票券可2人入住君品套房，同樣享有行政樓層禮遇、入住寶桑「日式町屋」兩晚，以及體驗雲品溫泉酒店一泊二食尊榮山景客房。

為回饋消費者，雲朗祭出三大抽獎活動，自5月8日至5月10日凡購買任一住宿券商品，即可參加「早鳥下單抽」，就有機會獲得「雲品經典山景房住宿券」乙張。

▲活動期間內註冊Reelax會員，完成訂房並入住，就有機會免費被招待「雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券」，還有機會獲得「日本大阪免費住宿」升級禮。（圖／雀客國際提供）

▲雀客藏居台北陽明山溫泉飯店則看準「長壽養生」風潮，推出一泊二食專案。（圖／雀客國際提供，下同）

另外，雀客藏居台北陽明山溫泉飯店則看準「長壽養生」風潮，聯手在地導覽專家「Voyage陽明山」，即日起推出期間限定「草山食光漫遊微旅行」，走入靜謐療癒的山林，展開一泊二食、溫泉養生的詩意假期，雙人4,460元起。

▲雀客藏居祭「2025感恩湯宴」陽明山主打健康旅遊全新升級。（圖／雀客國際提供）

▲▼台北陽明山溫泉飯店攜手在地導覽專家，共推「草山食光漫遊微旅行」。

▲雀客藏居祭「2025感恩湯宴」陽明山主打健康旅遊全新升級。（圖／雀客國際提供）

即日起至9月30日，預訂草山食光漫遊微旅行住房專案，即享藏粵閣精選特餐、星巴克迎賓飲、雙泉暢遊等豐富禮遇，以及深度導覽行程加購優惠，分別有每人450元的「文化漫遊-美軍宿舍群」與每人1,000元的「藍寶石泉秘境半日遊」，以在地文化、溫泉美饌與自然療癒，打造一場身心靈升級的養生之旅。
 

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