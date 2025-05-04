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海底撈壽星禮包再度回歸　清爽「金藤椒檸檬鍋」新上市

▲海底撈春夏新品組合。（圖／海底撈）提供

▲海底撈春夏新品組合。（圖／海底撈提供）

記者黃士原／台北報導

春天來了，海底撈推出4款全新春夏菜色，從鍋底、丸滑到肉品與小吃都有，而且壽星禮也再度回歸，消費滿額就送生日禮包1份；另外，雞湯大叔明天起在全台門市推出「頭好壯壯兒童餐」，主餐營養均衡，還附上超可愛的蔬菜娃娃陪吃，小朋友吃得開心、爸媽餵得省心。

▲海底撈小龍蝦。（圖／海底撈提供）

▲海底撈小龍蝦。（圖／海底撈提供）

海底撈推出4款全新春夏菜色中，湯底「金藤椒檸檬鍋」以麻、辣、酸、香四重風味層層交織， 適合喜愛清爽又有層次口感的顧客；「竹笙抱蝦滑」結合清甜的竹笙與彈嫩蝦滑，「玉米粑粑」選用鮮玉米為主要原料，鬆軟可口；「西班牙橄欖豬」則選用LYD三元優質豬隻，專用無羶味的雌性豬肉源，飼料中富含的橄欖油成分提升肉質保水性與香氣層次。

海底撈人氣小龍蝦從4月中起於全台門市限量供應，這次推出麻辣、蒜香、十三香3大風味，業者也發現很多顧客會自創「隱藏吃法」，像是拌飯、拌麵，或是搭配滷味享用。

▲海底撈壽星禮包再度回歸。（圖／海底撈提供）

▲海底撈壽星禮包再度回歸。（圖／海底撈提供）

此外，海底撈好評不斷的壽星禮包活動也再度回歸，即日起至12月31日，當日壽星憑證件並消費滿1500元，即可獲得包含隨機玩具、生日刮刮卡、明信片與零食乾貨的生日禮包1份。

▲雞湯大叔兒童餐。（圖／雞湯大叔提供）

▲雞湯大叔兒童餐。（圖／雞湯大叔提供）

另外，用餐前可先免費試飲再決定湯頭口味的「雞湯大叔」，明天起在全台門市推出「頭好壯壯兒童餐」（加價168元），主餐營養均衡，還附上超可愛的蔬菜娃娃陪吃。5月底前還提供親子套餐組合，一大一小只要498元，母親節當天，透過官方Line下單就能以1元購買兒童餐，限量1000份。

關鍵字： 美食雲 海底撈 雞湯大叔

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