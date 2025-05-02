▲礁溪長榮鳳凰酒店推出全新Lounge空間「鳳凰飴號」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪長榮鳳凰酒店宣布，從5月7日起推出全新Lounge空間「鳳凰飴號」，凡預訂一泊二食專案的旅客即可免費使用，並提供輕食飲品無限取用、無限暢飲星巴克咖啡。業者也同時推出線上旅展，住宿券、餐券下殺37折起。

▲酒店最新Lounge空間餐點示意圖。（圖／業者提供）

礁溪長榮鳳凰酒店此次全新空間「鳳凰飴號」採開放式設計、融合Lounge Bar氛圍，每天下午2點至晚上10點30分開放，空間內提供每日限定時段的輕食飲品、在地特色下午茶與夜間調酒等服務，包括房客可隨時享受星巴克喝到飽，下午2點至4點期間提供星級主廚精選的創意輕食茶點，結合宜蘭在地特色與多元口感，點心無限供應。

▲還有隨時星巴克喝到飽服務。圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

晚上9點至10點30分為HAPPY HOUR專屬時段，除紅白酒與氣泡酒無限暢飲外，也提供色彩漸層、風味獨特的「鳳凰特調」酒精飲品，結合拍照美感與品飲樂趣。此外，現場亦供應柏克金啤酒全新推出的「樂啤（Happy Beer）」，酒體清爽順口、氣泡綿密，特別適合初飲者與喜愛清爽系啤酒的房客。

▲業者也將推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

此外，業者也宣布從5月5日至5月29日推出線上旅展，住宿券主打高級洋式客房平日一泊二食，每張8388元、買5送1；另推出平日純住套票組合，揪團入住購買5套即送1套，每晚平均5998元，優惠幅度直逼3.7折。

餐飲部分則推出兩款平日餐券，皆享有旅展限定的優惠回饋。桂冠自助餐廳平日早午餐券優惠價768元；「雙饗餐券」可靈活選擇於桂冠自助餐廳享用豐盛晚餐或至鳳凰軒品嚐新宜蘭菜，優惠價998元。



台中鳳凰酒店同步參與旅展，推出平日雙人一泊一食住宿券下殺至3.7折，單張2666元；鳳凰食號早午餐券每張550元、買10送1，平均一張500元。

▲礁溪風華渡假酒店開幕滿2周年。（圖／業者提供，下同）

擁有礁溪唯一空中酒吧的「礁溪風華渡假酒店」也從5月起推出周年慶，推出住房、餐飲4重優惠，到飯店用餐享第2人半價，身分證有「5」與「1」還送豪華料理；入住酒店則享每晚5151元起。

▲客房示意圖。

▲▼館內指定餐廳用餐享第二人半價，還有機會吃得到龍蝦、帝王蟹。

業者此次推出4重優惠，首先，平日選擇2周年住房專案每晚5151元起，官網指定專案訂房再享「滿千折百」；凡至館內指定餐廳用餐，兩人同行即可享第2人51折優惠，若身分證數字有「5」與「1」，可免費獲得主廚特製料理一份，如老丸家ex極致鍋物贈送龍蝦，春沐鐵板燒則贈送帝王蟹料理。

老丸家ex極致鍋物以及春沐鐵板燒人氣餐券同步推出「買五送一」限時活動，同時入住酒店可獲得抽獎資格，更有機會抽中一泊二食住宿券。