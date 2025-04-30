沙朗牛排份量免費升級66%　樂雅樂34周年感謝祭開跑

▲「樂雅樂」34周年感謝祭登場，點用指定牛排料理免費升級份量。（圖／樂雅樂）

記者黃士原／台北報導

日本家庭餐廳「樂雅樂」34周年感謝祭即日起至6月8日登場，期間內的每個周三、周四，點用指定牛排料理免費升級份量，最多增加66%。

▲樂雅樂「蔥鹽燒牛排御膳」 。（圖／樂雅樂提供）

樂雅樂餐廳周年感謝祭即日起至6月8日登場，每周三持活動圖片點購「蔥鹽燒牛排御膳」，牛排份量免費從120g升級到180g（增加50%）。蔥鹽燒牛排御膳選用原塊沙朗牛排，炙燒後搭配特製日式蔥鹽醬，同時附搭炸魚炸蝦沙拉、福神漬與味噌湯。

▲樂雅樂「沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤」。（圖／樂雅樂提供）

周四主打豪華「沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤」，沙朗牛排＋蒜味雞腿排＋酥炸魚塊一次吃到，牛排份量從6盎司變成10盎司（增加66％），適合想大口吃肉的民眾。沙朗牛排選用紐西蘭草飼牛，純天然放牧、無施打賀爾蒙的草飼沙朗牛，肉質結實富嚼勁，並帶有淡淡天然青草香。

此外，今年1月起陸續於樂雅樂餐廳部分門市導入飲品自助吧，提供多款冷熱飲、風味茶、咖啡飲等選擇，凡點購主餐即可享有喝到飽服務。

▲丸亀製麵「豚骨烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵歡慶登台11周年，4月29日、4月30日凡於門市結帳時出示丸亀製麵FB按讚或IG追蹤畫面，即享「豚骨烏龍麵（中）買一送一」好康，等於每碗只要72元，活動餐點限內用，不開放外帶及外送，每支手機（畫面）限購一組。