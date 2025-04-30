高雄六龜5月限定「山城水樂園」！暢玩氣墊滑水道、戲水池超消暑

▲高雄5月限定山城水樂園即將開放。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，高雄市政府觀光局與六龜觀光休閒協會合作推出5月限定「山城水樂園」，於5月期間的每個周末下午設置大型氣墊滑水道及戲水池，讓大人小孩暢玩，民眾只要出示當日在六龜消費滿500元的憑證，即可免費玩。

▲有大型氣墊滑水道和戲水池。

高市府觀光局與六龜觀光休閒協會共同推出的「山城水樂園」活動，在五月的每周六、日下午1點到5點，凡出示5月份每周六、日當日在六龜消費滿500元的憑證，即可免費暢玩山城水樂園；現場拍照打卡，還可獲得限量不織布提袋，讓遊客到寶來暢玩戲水，大人小孩一起同樂消暑。

▲六龜寶來不老溫泉。

除了戲水活動，六龜還有神威天台山、諦願寺、十八羅漢山、六龜之心、彩蝶谷等豐富的人文與自然景點，讓旅客能親近大自然。而六龜溫泉遠近馳名，區內寶來及不老兩大溫泉區，皆屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，因泉質滑嫩，洗後常有青春不老之感，故有「美人湯」之稱。民眾亦可順遊到茂林、桃源及那瑪夏探索山林秘境和體驗原鄉文化，體驗東高雄的慢活魅力。

▲茂林紫蝶幽谷。

此外，為讓遊客深入了解六龜的自然生態，觀光局也特別規劃兩條生態導覽遊程。日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，由導覽老師帶領沿著巴斯蘭溪步道前行，觀察多樣豐富的生態景觀。夜晚則推出「寶來夜行秘境之旅」，深入浦來溪頭社戰道，探索歷史遺跡與夜間自然生態，別有一番風味，詳情可上高雄旅遊網查詢。