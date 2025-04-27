曼谷最新景點！全球首座65度傾斜觀景台　站在75樓高邊緣俯瞰大地

▲全球第一個戶外傾斜觀景台體驗「Mahanakhon Bangkok I-Tilt」挑戰旅客的膽量。（圖／翻攝自King Power Mahanakhon臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

曼谷又有新景點可以去了！當地最高觀景台「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk」現在推出全球第一個戶外傾斜觀景台體驗「Mahanakhon Bangkok I-Tilt」，讓你站在位於75層樓高的觀景台邊緣，以驚險的65度角向外傾斜俯瞰都會景觀，挑戰自己的膽量。

▲▼全球第一個戶外傾斜觀景台體驗「Mahanakhon Bangkok I-Tilt」，讓旅客站在75層樓高邊緣看大地，臉部還特別挖空。（圖／翻攝自King Power Mahanakhon臉書專頁）

全新且超刺激的「Mahanakhon Bangkok I-Tilt」體驗是讓旅客站在設於離地75層樓高（約296公尺）的觀景台邊緣網狀長型鐵框中，雙腳卡進地板鐵環內固定、兩手抓著兩側握把，並將臉放置在中間挖空的圓形洞口中。

▲體驗完，記得留在Mahanakhon SkyWalk天空步道看夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

當工作人員將身後的安全網蓋上後，鐵框就會慢慢向外、向下傾斜，讓你整個人彷彿懸浮於半空中俯瞰大地，並僅靠雙手雙腳支撐，刺激度破表，挑戰你的心臟強度。目前觀景台也推出包括該體驗的套票選擇，接下來要去曼谷的你，趕快來挑戰吧。