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竹縣「17處賞桐景點」開8成！隱藏版步道森呼吸　橫山還能賞螢

▲新竹縣交旅處整理出17處桐花景點。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲十二寮步道每年約在四月底至五月初迎來桐花季。（圖／新竹縣交旅處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春末夏初是油桐花的季節，新竹縣藏著許多罕為人知的賞桐秘境，新竹縣政府表示，目前花況約8-9成，天氣好的話，大約可以維持到5月中旬。對此，官方粉專也整理出17處桐花景點，選條喜歡的森林步道，置身在猶如滿天飛雪的盛景中。

峨眉
峨眉鄉湖光山色的景致，向來是許多人踏青首選，每年約在四月底至五月初迎來桐花季，十二寮步道、峨眉湖步道、獅頭山步道，以及知名度不高的六寮古道，皆能欣賞到油桐花，走在清幽的古道上，一邊吸收芬多精，一邊感受生機盎然的氣息。

▲新竹縣交旅處整理出17處桐花景點。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲湖口仁和步道桐花。（圖／新竹縣交旅處提供）
關西
關西不只有古色古香的客家文化，還藏著迷人的桐花秘境！巡遊在馬武督探索森林、八寮古道，會邂逅盛開的桐花，周遭的歷史遺跡讓人思古之幽情，同時感受自然和人文的真切。

芎林
除了青山綠水，穹林到了春末也有綻放如雪的桐花，舉凡鹿寮坑賞桐步道、燒炭窩賞桐步道，隨風吹落的花瓣鋪滿整條步道，浪漫至極，成為攝影迷不容錯過的賞花打卡點。

新埔
新埔巨埔在黃花風鈴木花期過後，緊接著迎來桐花綻放，由枕木與石材鋪成的巨埔步道，化身期間限定的雪白花之隧道。沿途可見豐富的植物與生態，伴隨花香飄逸，大口深呼吸、靜靜賞花，享受療癒的午後。

▲新竹縣交旅處整理出17處桐花景點。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲十二寮步道、仁和步道皆為平緩好走的林蔭小徑。（圖／新竹縣交旅處提供）

湖口
除了逛老街之外，湖口也有仁和步道、金獅步道這兩處賞桐秘境，平緩好走的林蔭步道，沿途被高聳的樹木和桐花包圍，輕鬆的景點讓人不禁放慢步調，好好徜徉在大自然的懷抱。

橫山
新竹縣政府形容，橫山的桐花數量驚人！從大崎崠登山步道、騎龍古道到大山北月，均可見其蹤跡，不論要挑戰攻頂大崎崠，或是輕裝上陣，到騎龍古道、大山北月賞花、夜晚賞螢，橫山都能滿足不同旅客的需求。

寶山
迴龍步道、寶山水庫環湖步道皆有依山傍水的賞桐步道，既好走又涼爽。花落有如飄下一場四月雪，適合家庭出遊，享受如畫的景致。

▲新竹縣交旅處整理出17處桐花景點。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲新竹縣交旅處整理出17處桐花景點。（圖／新竹縣交旅處提供）

北埔
距離北埔老街僅五分鐘車程的大分林步道，是賞花順遊的絕佳選擇！步道平穩好走，沿路可見白花點綴枝頭，登頂後還能眺望整片北埔山城，一趟完成人文與自然的探索。

關鍵字： 新竹縣旅遊 花海旅遊 桐花景點 油桐花 桐花步道

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