龍岡不只米干！簸箕飯2人就能點還送「孟婆湯」　翡翠色清真寺美呆

▲「2025桃園龍岡米干節」4月19日至4月27日登場，忠貞眷村口米干麻辣滷味和國旗屋皆為在地知名店家。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

邁向第15年的「2025桃園龍岡米干節」4月19日至4月27日登場，不僅有可口的米干、破酥包等美食能品嚐，潑水祈福、火把狂歡、長街宴、民族歌舞接續上演，是一年中最值得造訪的時刻！《ETtoday新聞雲》特別深入龍岡，與你分享滇緬泰美食、清真寺的奧秘，以及除了米干節之外的精彩日常。

▲▼大鬍子米干從清晨5點半即開店，人潮經常絡繹不絕，提供的餐點就只有一樣：米干。（圖／記者彭懷玉攝）

異國味覺旅行：忠貞市場的日常魅力

大鬍子米干

來到龍岡，絕不能錯過熱鬧的忠貞市場，匯聚滇緬泰各式特色美味，彷彿一秒飛到泰北街頭。其中，大鬍子米干在地飄香數十年，從清晨5點半即開店，人潮經常絡繹不絕，提供的餐點就只有一樣：米干！大碗或小碗、蛋包或蛋花、要不要加辣？是店員會問的三個問題，因為生意好，經常11點多就賣光，實際品嚐，湯頭清甜、米干偏厚切有嚼勁，加了辣之後更夠味，怕口味不夠重，桌上擺了白醋和辣椒醬，任你加！

▲▼清真合閃妹小廚餐點眾多，其中，簸箕飯保留用芭蕉葉包飯的習俗，吃得到清真認證的牛肉、椒麻雞、雲南米干、炸鮮蝦、炸金三角，甚至是印度咖哩。（圖／記者彭懷玉攝）

清真合閃妹小廚

清真合閃妹小廚餐點眾多，其中，最值得一提的特色餐首推澎湃的簸箕飯，這是來自緬甸的美味料理！清真合閃妹小廚闆娘閃淑娟介紹道，簸箕飯也稱手抓飯，保留用芭蕉葉包飯的習俗，陸續裝進清真認證的牛肉、椒麻雞、雲南米干、炸鮮蝦、炸金三角，甚至是印度咖哩、尾巴豆、鷹嘴豆，就連咖哩粉、豆豉醬都不假他人之手。滿足鹹食胃後，還附贈緬甸酸木瓜製成的「孟婆湯」、酸甜夠味的羅望果汁各一杯，再以椰棗點心做完美結尾，簸箕飯雙人份只賣700元，充滿異國風情，可謂儀式感十足。

▲▼清真合閃妹小廚闆娘閃淑娟；店內環境宛如一秒出國。（圖／記者彭懷玉攝）

閃妹小廚不只是餐廳，身為緬甸華僑的閃淑娟說，緬甸是多元文化國家，在嫁來台灣之前，長期浸染在印度等多元文化中，也學會如何烹調異國料理。她說，「賺錢其次，期盼緬甸文化讓更多人知道！」也因此，店內擺上各種香料、緬甸國花，以及緬甸人愛用的天然防曬聖品：香木粉，讓更多旅客認識緬甸之美。

▲除了鑽進傳統市場找尋食材和美味，「忠貞市場」也於4月10日整建完工。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼阿美金三角-雲南破酥包、七彩雲南和阿美米干為同一個老闆。（圖／記者彭懷玉攝）

金三角情懷傳承：互助互信的龍岡人

如果說忠貞市場是龍岡人的日常，忠貞新村更是精神所在，其內的「異域故事館」之所以成立，就是為了讓「異域孤軍」的故事繼續流傳，進而發揚光大。金三角發展協會總幹事周秉中說，龍岡地區橫跨中壢、平鎮和八德三角地帶，與過往滇緬泰產「鴉片」的形象不同，而是轉化為「米干」，取名為「魅力金三角」。

▲金三角發展協會總幹事周秉中。（圖／記者彭懷玉攝）

輔導在地文化長達10年的周秉中說，龍岡共有70家米干店，別於競爭對手的關係，大家以「共好」方式協助，若有新餐廳要開業，設計師跳下來免費幫忙設計新店面，擅長財務的、衛生管理的業者互相給予建議。周秉中說，米干節的辦理需要政府支援，從最早的30萬，慢慢擴大到700-800萬元的活動經費，不過他說「文化是含蓄內斂的，需要一步一腳印推廣，先把活動做好，質感帶起來，政府自然願意協助，這也是成立商圈協會的初衷。」

▲▼翡翠色的「龍岡清真寺」隱身於忠貞市場旁，洋溢濃厚的中東風情。（圖／記者彭懷玉攝）

走訪龍岡特色宗教地標：龍岡清真寺

龍岡地區也擁有許多別具特色的宗教建築，翡翠色的「龍岡清真寺」隱身於忠貞市場旁，圓形穹頂、屋頂掛上月亮圖形，洋溢濃厚的中東風情。因居民有禮拜需求，在民國53年透過募資創立龍岡清真寺，並在民國78年重新整修、79年正式開幕，至今已擴增到近400坪空間，其內包含男女禮拜殿、念經室、接待室，可容納150人。

▲▼龍岡清真寺總幹事副教長馬秉華示範祈禱；參觀龍岡清真寺需提前預約。（圖／記者彭懷玉攝）

龍岡清真寺總幹事副教長馬秉華說，一年之中，穆斯林除了會過開齋日之外，這天只要是信奉阿拉的信徒，都能開放彼此的家庭供參觀，跟華人的過年一樣歡樂；而回曆12月10日的忠孝節（宰生節）會宰殺牛羊驢，用來祭祀 真主阿拉，以這兩個節日最為熱鬧。其餘日子中，民眾需要導覽都能事先預約，當然也歡迎穆斯林禮拜時帶著朋友來用餐，周六、周日下午，還為在地穆斯林後代開課，讓信仰綿延下去，甚至是為新住民上中文課，盡到文化、宗教交流的責任和義務。

▲2025桃園龍岡米干節於4月19日至20日、26日至27日舉行，邀請大家走進忠貞新村文化園區，感受一場水花與火舞交織的文化盛宴。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

想體驗異國風情不必出國，來趟龍岡就能一網打盡。走一趟忠貞市場，不只米干吃到飽，還能喝到孟婆湯、認識緬甸風味，走進清真寺、聽聽異域故事館裡的歷史回聲。2025桃園龍岡米干節活動一路從4月19日至4月27日，不論是潑水節的灑水祈福、火把節的篝火夜晚，還是最搶手的長街宴簸箕飯，每一場都讓人像是穿越國境，秒飛異域，相關活動資訊請見2025桃園龍岡米干節官網查詢 : https://www.ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/

