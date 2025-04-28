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澳遊客推薦　墨爾本精彩活動體驗

文／七逗旅遊網　圖／維多利亞州旅遊局

澳洲第二大城、維多利亞州首府墨爾本，不只有自然美景，更有豐富多元的活動，值得旅人探索體驗。華航直飛墨爾本深夜出發，下班後直接到機場，時間完全不浪費，並節省一晚住宿費用，抵達後立即展開旅程。

澳遊客推薦 墨爾本精彩活動體驗（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲普芬比利蒸汽火車是澳洲現存最古老的蒸汽路線。

距墨爾本約1小時車程，就能搭乘擁有百年歷史的普芬比利蒸汽火車，隨著汽笛鳴響、冒煙蒸汽火車，穿越山谷，行經森林、農田，呼吸新鮮空氣，欣賞風景如畫的丹德農山脈，感受時光倒流的懷舊鐵道旅程。

澳遊客推薦 墨爾本精彩活動體驗（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲菲利浦島必看小企鵝巡遊的可愛萌樣。

轉往菲利浦島，這兒是觀察澳洲野生動物的好去處，其中有一處小企鵝棲息地，牠們白天離開洞穴到海裡覓食，每到傍晚時分，再出現於海灘，從海中返回岸上巢穴，被暱稱為企鵝巡遊，可愛模樣吸引許多遊客專程前來觀看。

澳遊客推薦 墨爾本精彩活動體驗（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲尤利卡88觀景台擁有360度的全景視野。

回到市區，不能錯過墨爾本最高的尤利卡大樓，位於88層的尤利卡天空觀景台，擁有360度的全景視野，可全方位俯瞰墨爾本的市容及周邊景觀，如遇天氣晴朗，還有機會遠眺丹德農山脈，是墨爾本欣賞日、夜景的熱門選擇。若膽量夠大，也可挑戰凸出於大樓、以透明玻璃打造的懸崖箱體驗，刺激度百分百。

澳遊客推薦 墨爾本精彩活動體驗（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲墨爾本水族館大小朋友都喜愛。

坐落亞拉河畔的墨爾本水族館，也很受遊客喜愛，館中最大亮點就在大洋水族箱，可與鯊魚、魟魚、海龜面對面，欣賞精彩又震撼的餵食秀；也有機會近距離觀看企鵝、尋找藏身水草間的奇幻海龍，以及繽紛多樣的熱帶生物。在繁華的都會區，也能享有沉浸式的海洋療癒體驗。

最懂澳洲的《澳遊客》聯營團體，推出三款墨爾本行程帶你輕鬆暢遊。其中的「墨爾本醇旅行7日」，安排了大洋路壯闊美景、酒莊品酒、咖啡巷弄探祕、日式料理饗宴與尤利卡88觀景台，讓你沉浸於墨爾本的獨特風情。另有6日與9日的行程，可依個人喜好自由選擇。

●《澳遊客》推薦行程：
˙墨爾本醇旅行6日
˙墨爾本醇旅行7日
˙雪墨雙都宴9日遊
詳見：https://pse.is/7euxhl

關鍵字： 七逗旅遊網 維多利亞州旅遊局 澳洲 墨爾本

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