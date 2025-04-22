新北「淡海輕軌機廠」導覽開放預約！走進幾米繪本奇幻場景

▲淡海輕軌是連結淡海新市鎮轉乘至台北市區的重要通勤動線。（圖／新北捷運公司提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北台灣首座輕軌五級維修基地即將公開！淡海輕軌不只綠山線有幾米11座車站，今（22日）起開放預約「淡海輕軌機廠」導覽，民眾可搭乘專屬導覽專列進入機廠，體驗列車幕後運作的日常，揭其神秘面紗。

▲淡海輕軌綠山線沿線11座車站的公共藝術作品，皆由幾米量身打造。（圖／新北捷運公司）



▲淡海輕軌列車有幾米彩繪。（圖／記者林育綾攝）

新北捷運公司表示，綠山線沿線11座車站的公共藝術作品，皆由國際知名繪本藝術家幾米量身打造，幾米更在淡海輕軌的建設過程中汲取靈感，創作出繪本《閉上眼睛一下下》，講述暱稱「阿給」的小女孩搭乘輕軌展開的冒險故事。如今，淡海輕軌機廠將此故事實境化，結合機廠空間與繪本角色、場景，讓參觀者彷彿走入繪本的奇幻場景，體驗列車幕後運作的日常，打造出一條「會說故事」的藝術輕軌。

▲今起開放預約「淡海輕軌機廠」導覽 。（圖／新北捷運公司提供）

導覽的最大亮點之一，就是參觀民眾可搭乘專屬導覽專列進入機廠，回到輕軌列車的「家」，並近距離見證車輛日常保養流程中的重點工序，如特殊的「加砂」作業，確保列車在軌道上安全制動的關鍵步驟，以及平時無法看到的洗車流程，目睹列車如何維持外觀清潔與運行品質。

▲「淡海輕軌機廠」導覽現場販售獨家周邊商品。（圖／新北捷運公司提供）

導覽全程由淡水在地走讀品牌「旅學堂工作室」的導覽講師帶領，穿插繪本《閉上眼睛一下下》中的故事線，設計出一條兼具想像力與知識性的探索路徑。現場還販售獨家導覽周邊商品與DIY手作課程，如輕軌許願星砂瓶、彩繪輕軌列車造型擴香石、鐵路道碴造型香氛蠟燭等，讓孩童能動手參與、帶回專屬紀念。新北捷運公司說，導覽採線上預約制，早鳥價是300元，親子家庭、鐵道迷及教育機構都適合參加。