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礁溪老爺攜手12作家打造「最美閱讀旅行」　入住享免費早、晚餐

▲▼礁溪老爺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店迎來開幕滿20周年，攜手12位重量級作家，推出年度企劃。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪老爺酒店今年適逢開幕滿20周年，宣布攜手12位重量級作家，推出年度企劃「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」，每個月都有作家在飯店內帶來一場主題講座或走讀活動，打造全台最美閱讀旅行，同時推出3種住房專案，雙人入住含早、晚餐8500元起，住全館唯一老爺套房，再送一間雙人洋式景觀房。

礁溪老爺迎來開幕20周年，將文學、閱讀帶入飯店中，邀請12位旅人展開12場文學行動，包括知名作家詹宏志、陳思宏、劉克襄、張西、洪愛珠、番紅花、馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥、楊双子＆金翎、王增榮等人，每個月在飯店舉辦免費講座或者外出走讀活動。

▲▼礁溪老爺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」以知名作家詹宏志打頭陣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪老爺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在大廳也有展出設計。（圖／記者蔡玟君攝）

所有講座皆開放免費參加，其中兩場走讀活動需付費，參與者不僅可獲得限量風格明信片，每季設計三款，拼接起來還能組成一幅完整的老爺風景，期待旅人不只把回憶帶回家，更能以實體紀念延續美好的閱讀與旅行。

▲▼礁溪老爺酒店改裝重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店也推出限時住房專案。（圖／記者蔡玟君攝）

為回饋支持，即日起至 5月31日止，飯店也推出20周年3大限時住房專案，包括適合雙人深度放鬆的「留白假期」，三天兩夜含兩天早餐以及一天晚餐，每房1萬7500元起，約87折；主打懶人露營的「森野拾光」，雙人入住含早晚餐8500元起，加贈第三人免費，平均每人不到。

討論度最熱烈的「老爺同遊」，現在僅需要加價2025元+10%，即可入住全館唯一老爺套房，再送一間雙人洋式景觀房，專案優惠價2萬4125元起，直接現省6331元，再送市價4780元SABON的美好年代禮盒組，以上價格皆需另加10%手續費。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

而宜蘭凱渡廣場酒店在今年打造3大新亮點，業者宣布加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，成為全台第3間該品牌旗下飯店，並推出最新套房，享270度山海視角；餐飲創意總監江振誠更搶先公布，今年秋季將於館內增開「yen club海豔鍋物」，以宜蘭漁港直送的嚴選海鮮，搭配功夫鍋底，讓旅客隨時享受國際級的宜蘭美饌。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店Preferred Suite套房。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，並打造全館僅3間的「Preferred Suite套房」。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店Preferred Suite套房。（圖／業者提供）

宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱，今年加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村）」，並打造3間「Preferred Suite」套房，套房享270度視角，坐擁無邊際海景與層巒山嵐，從即日起開賣，一泊二食每晚1萬8800元起，可享行政酒廊 happy hour、贈送迎賓禮 Wine Zero 無酒精香檳一瓶。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店Preferred Suite套房，提供yen club海豔鍋物晚餐。（圖／業者提供）

▲國際名廚打造全新「yen club海豔鍋物」。（圖／業者提供）

而國際名廚，同時也是酒店餐飲創意總監的江振誠則宣布，今年秋季將於館內增加新餐廳「yen club海豔鍋物」，嚴選宜蘭漁港直送的現流海鮮，搭配8款主廚親自設計，靈感來自世界各地的特色湯底，重新定義火鍋體驗。而入住「Preferred Suite」套房的旅客，在晚餐時可於房內搶先搶用，並有招牌青花剝皮椒湯與北海道味噌牛奶膠原湯2種選擇。

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