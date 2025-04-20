3大手搖飲最新聯名一次看！艾絲樂小兔、Pingu企鵝家族都來了

▲十盛聯名「Esther Bunny艾絲樂小兔」。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉要收！《ETtoday新聞雲》整理3大手搖飲最新限定聯名，不僅有超粉嫩「艾絲樂小兔」、三麗鷗男團「HAPIDANBUI」飲料紙杯，還有一系列周邊小物，包括企鵝家族飲料提袋、只送不賣的造型貼紙等，通通可愛到不行。

▲超可愛兔子飲料杯一共有4款造型。

●十盛

十盛攜手韓國超紅「Esther Bunny艾絲樂小兔」推出最新一系列聯名，有全新飲料杯，時尚小兔躍上手搖杯身並擺出各種動作，再搭配多巴胺色系的紙杯顏色，少女心狂飆，一共有4款造型以及專屬杯膜，即日起於門市購買飲料即可獲得。

▲絨毛玩偶杯套限時開放預購至今天。

還有2款限量周邊，包括「絨毛玩偶杯套」，超過15公分的小兔玩偶戴著立體珍珠項鍊，除了可以當作吊飾之外，玩偶拉鏈拉開還能變成超實用杯套，一共有2款，採盲盒形式販售，凡於門市消費滿100元即可以優惠價299元加購，開放預購至今天，預購商品預計為6月前後到貨，預購則再加送聯名保冷提袋1個。

「保冷提袋」則可享19元加購價，專為冷熱飲設計的特殊提袋，魔鬼氈封口可重複使用，外層印有可愛乳牛圖紋搭配限定Esther Bunny聯名圖案，也可當便當袋或外出袋，一袋多用實用性高。

▲▼五桐號最新聯名找來「Pingu企鵝家族」合作。

●五桐號

五桐號攜手7、8年級生的童年回憶「Pingu企鵝家族」推出全新聯名，不僅有超可愛Pingu飲料杯，還有4款周邊小物包括「Pingu多功能磁鐵」共2款，加購價129元、「Pingu驚喜舒壓捏捏大頭公仔盲盒」共6款，加購價199元、「Pingu鑰匙圈盲盒」共3款，加購價149元，以及「Pingu飲料提袋」共2款，加購價199元，4月24日起凡於門市消費滿150元即可享加購優惠。

▲清心福全聯名三麗鷗男團「HAPIDANBUI」。

●清心福全

清心福全攜手三麗鷗男團「HAPIDANBUI」推出一系列聯名，除超可愛限定飲料紙杯外，最新一波聯名商品也正式公開，首推兼具環保與美感的「炫彩提袋」，採用透明鐳射防水材質，印上男團帥氣合體圖樣，大容量設計即使是A4資料也能輕鬆放入，凡購買任4杯飲品加價99元即可預購1個。

▲▼最新一波聯名有炫彩提袋、金屬造型胸針。

「聯名金屬造型胸針」有酷企鵝+大眼蛙、人魚漢頓+山姆企鵝、帕恰狗+貝克鴨共3款，立體造型超精緻，5月9日上午11時起凡購買任一飲品即可以55元加價獲得；5月16日起加碼消費滿200元直接送男團成員貼紙1份。

▲男團成員貼紙只送不賣。

▲聯名Tritan環保瓶開放預訂中。

而4月初搶先登場的「恰好瓶」同樣熱賣中，只要購買任一飲品加價38元即可獲得，全系列共6款角色，不僅瓶身有360度立體浮雕防滑設計，瓶蓋更採用粉嫩撞色超可愛，650ml容量則可裝大杯飲料，且持瓶回購還能享5元折扣。

2款「聯名Tritan環保瓶」也持續開放預訂中，分別以粉色、藍色為主色調，搭配瓶蓋上立體的帕恰狗及人魚漢頓公仔，公仔還能從環保瓶取下當成插座安全蓋，超級實用，只要加價399元即可獲得。