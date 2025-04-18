ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

松葉蟹、鮑魚無限供應　煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

記者黃士原／台北報導

煙波集團新竹湖濱館自助餐廳首次進行改裝，全新Buffet品牌「莫內饗宴」今天開始試營運，合計有7大餐區，松葉蟹、鮑魚、天使紅蝦、極黑和牛壽司全都吃到飽。4月25日前享有88折優惠，4月26日正式開幕至6月30日，周日至周四享用午餐或晚餐，就送「4人同行1人免費券」及刮刮卡。

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

▲煙波集團新竹湖濱館全新Buffet品牌「莫內饗宴」，7大餐區命名靈感皆出自莫內大師。（圖／煙波飯店集團提供）

煙波集團新竹湖濱館全新Buffet品牌「莫內饗宴」，7大餐區命名靈感皆出自莫內大師，像是燒烤區取名「炙曦」出自莫內《日出・印象》系列作品，推薦料理有帶殼活牡蠣、鹽烤香魚和烤牛舌。熱鍋區取名「炙境」，出自莫內《乾草堆》系列，象徵鐵板熱菜的溫暖與濃郁風味，此區必吃現蒸黑盤鮑魚、現煎干貝和主廚每日費時燉煮的黑蒜鮑魚燉金緗雞盅。

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

▲現切爐烤極黑和牛背肩。（圖／煙波飯店集團提供）

而現煮區、生魚片和壽司區取名「鮨影」，以莫內擅長捕捉海浪與光線的細微變化為啟發，呼應生魚片的細緻與海鮮的清新感，必吃有天使蝦菲力、生食級干貝、炙燒極黑和牛握壽司和現撈海鮮烏龍麵。海鮮吧則為「潮韻」，透過莫內對《海邊》的描繪如大海拍打著鵝卵石灘，傳遞海鮮的潮汐韻味，此區集結松葉蟹、天使紅蝦、淡菜、藍蟹等滿滿好料。另有活體海鮮水車於每日清晨直送「活跳蝦」在餐檯區呈現，點餐後由廚師現撈、現煮。

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

▲活體海鮮水車於每日清晨直送「活跳蝦」於餐檯區呈現。（圖／煙波飯店集團提供）

另於生菜區、起司冷肉區、冷盤區則以《草地上的午餐》為靈感，取名「綠宴」。甜點區以「瑰彩」命名，傳遞甜點的精緻與藝術性。最後「酌光」為水吧區，透過日出時分的光影，色彩從暗到明的過渡非常柔和且動感，對應出調酒時的精緻過程。

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

▲現點現做「韓式毛巾捲蛋糕」。（圖／煙波飯店集團提供）

7大餐區供應的百道料理中還有莫內喜愛餐點，像是法國海岸的代表料理「綠蓉燉煮淡菜」，帶出貝類的自然鮮甜與海洋的微妙鹹香；「義式香料燉田螺」為農莊的經典菜餚，入口即綻放濃郁蒜香與香草芬芳；「法式白酒燴雞」展現法式料理對於肉質柔嫩與醬汁的平衡追求。

莫內饗宴也與國際職人攜手打造聯名佳作，餐檯區有世界冠軍職人王鵬傑打造的「酸種麵包」和「蜂巢麵包」，5月份將攜手「2024年World Class世界頂尖調酒大賽」冠軍調酒師高永霈，推出聯名特調。

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

▲消費者參與莫內饗宴現場指定社群分享活動，4月25日前用餐即享88折優惠。（圖／煙波飯店集團提供）

莫內饗宴今天試營運，消費者參與現場指定社群分享活動，4月25日前用餐即享88折優惠，而4月26日正式開幕至6月30日，周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券（限當日使用）」，同時獲得「4人同行1人免費券」及「活動刮刮卡」各1張。

餐價部分，平日午餐每人1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元（均需另加10％服務費）。

▲敘日全日餐廳與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，南港台北萬怡酒店「敘日全日餐廳」4月17日至7月2日，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感紮實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、理紋細緻且油花分布少。

▲美國五花牛肉湯。（圖／台北六福萬怡提供）

其他還有以美國蘭德牛肉設計的鐵板蒜香火焰骰子牛、彈嫩牛頰肉燉煮的黑松露奶油燉牛肉、選用肥瘦比例為2:8牛絞肉烹煮的波隆納和牛肉醬義大利麵，以及美國五花牛肉湯。敘日平日還加碼北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣無限供應，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。

關鍵字： 美食雲 煙波新竹湖濱館 Buffet 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

推薦閱讀

7-11現萃茶新品「買1送1、買10送10」

7-11現萃茶新品「買1送1、買10送10」

喜達屋酒店集團回歸　最新飯店

喜達屋酒店集團回歸　最新飯店

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

7大速食店最新優惠整理

7大速食店最新優惠整理

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠懶人包

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠懶人包

漢來海港甜點季「免加價」吃到飽

漢來海港甜點季「免加價」吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日韓泰3國最新入境新規定一次看

姓名中1字玩「六福村潑水節」599元！

新北2瀑布天堂！內洞這4天門票10元

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

LOPIA「台中第2間分店」來了！

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

清心福全X三麗鷗男團聯名全系列

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

「本草派對」快閃2天！內容一次看

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

7-11現萃茶新品「買1送1、買10送10」

喜達屋酒店集團回歸　最新飯店

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

7大速食店最新優惠整理

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366