松葉蟹、鮑魚無限供應　煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

記者黃士原／台北報導

煙波集團新竹湖濱館自助餐廳首次進行改裝，全新Buffet品牌「莫內饗宴」今天開始試營運，合計有7大餐區，松葉蟹、鮑魚、天使紅蝦、極黑和牛壽司全都吃到飽。4月25日前享有88折優惠，4月26日正式開幕至6月30日，周日至周四享用午餐或晚餐，就送「4人同行1人免費券」及刮刮卡。

▲煙波集團新竹湖濱館全新Buffet品牌「莫內饗宴」，7大餐區命名靈感皆出自莫內大師。（圖／煙波飯店集團提供）

煙波集團新竹湖濱館全新Buffet品牌「莫內饗宴」，7大餐區命名靈感皆出自莫內大師，像是燒烤區取名「炙曦」出自莫內《日出・印象》系列作品，推薦料理有帶殼活牡蠣、鹽烤香魚和烤牛舌。熱鍋區取名「炙境」，出自莫內《乾草堆》系列，象徵鐵板熱菜的溫暖與濃郁風味，此區必吃現蒸黑盤鮑魚、現煎干貝和主廚每日費時燉煮的黑蒜鮑魚燉金緗雞盅。

▲現切爐烤極黑和牛背肩。（圖／煙波飯店集團提供）

而現煮區、生魚片和壽司區取名「鮨影」，以莫內擅長捕捉海浪與光線的細微變化為啟發，呼應生魚片的細緻與海鮮的清新感，必吃有天使蝦菲力、生食級干貝、炙燒極黑和牛握壽司和現撈海鮮烏龍麵。海鮮吧則為「潮韻」，透過莫內對《海邊》的描繪如大海拍打著鵝卵石灘，傳遞海鮮的潮汐韻味，此區集結松葉蟹、天使紅蝦、淡菜、藍蟹等滿滿好料。另有活體海鮮水車於每日清晨直送「活跳蝦」在餐檯區呈現，點餐後由廚師現撈、現煮。

▲活體海鮮水車於每日清晨直送「活跳蝦」於餐檯區呈現。（圖／煙波飯店集團提供）

另於生菜區、起司冷肉區、冷盤區則以《草地上的午餐》為靈感，取名「綠宴」。甜點區以「瑰彩」命名，傳遞甜點的精緻與藝術性。最後「酌光」為水吧區，透過日出時分的光影，色彩從暗到明的過渡非常柔和且動感，對應出調酒時的精緻過程。

▲現點現做「韓式毛巾捲蛋糕」。（圖／煙波飯店集團提供）

7大餐區供應的百道料理中還有莫內喜愛餐點，像是法國海岸的代表料理「綠蓉燉煮淡菜」，帶出貝類的自然鮮甜與海洋的微妙鹹香；「義式香料燉田螺」為農莊的經典菜餚，入口即綻放濃郁蒜香與香草芬芳；「法式白酒燴雞」展現法式料理對於肉質柔嫩與醬汁的平衡追求。

莫內饗宴也與國際職人攜手打造聯名佳作，餐檯區有世界冠軍職人王鵬傑打造的「酸種麵包」和「蜂巢麵包」，5月份將攜手「2024年World Class世界頂尖調酒大賽」冠軍調酒師高永霈，推出聯名特調。

▲消費者參與莫內饗宴現場指定社群分享活動，4月25日前用餐即享88折優惠。（圖／煙波飯店集團提供）

莫內饗宴今天試營運，消費者參與現場指定社群分享活動，4月25日前用餐即享88折優惠，而4月26日正式開幕至6月30日，周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券（限當日使用）」，同時獲得「4人同行1人免費券」及「活動刮刮卡」各1張。

餐價部分，平日午餐每人1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元（均需另加10％服務費）。

▲敘日全日餐廳與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，南港台北萬怡酒店「敘日全日餐廳」4月17日至7月2日，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感紮實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、理紋細緻且油花分布少。

▲美國五花牛肉湯。（圖／台北六福萬怡提供）

其他還有以美國蘭德牛肉設計的鐵板蒜香火焰骰子牛、彈嫩牛頰肉燉煮的黑松露奶油燉牛肉、選用肥瘦比例為2:8牛絞肉烹煮的波隆納和牛肉醬義大利麵，以及美國五花牛肉湯。敘日平日還加碼北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣無限供應，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。