大稻埕本草派對快閃2天！神秘音療、做解憂瓶　龍潭有南洋風野餐

▲「本草派對」5月10日至11日在迪化街永樂廣場登場。（圖／翻攝自Facebook／發現故事）



記者彭懷玉／綜合報導

第七屆「本草派對」更盛大了！今年將於5月10日至11日在迪化街永樂廣場登場，從傳統漢藥文化出發，結合3大沉浸式體驗空間、8款特色調飲、4道本草小食及4種本草體驗，更匯聚30個特色攤位打造「本草市集」，讓民眾放大五感，深度認識大稻埕魅力。

▲解憂密室結合頌缽品牌「沐溫MuWarm」，進入神秘音療體驗。（圖／翻攝自Facebook／發現故事）



本屆以「重拾____」Refresh Your Life為主題，推出「解憂密室」、「療癒花園」、「共感森林」3大沉浸式體驗空間，解憂密室結合頌缽品牌「沐溫MuWarm」，進入神秘音療體驗，搭配「龍源中藥行」獨家舒眠香包，進入本草世界；接著透「黃長生藥行」與「大春煉皂」聯名的四款結合漢方藥材與精油的「解憂聞香瓶」釋放憂愁。

▲體驗經絡按摩。（圖／翻攝自Facebook／發現故事）

「療癒花園」藉由感應塔羅牌的指引，由內而外探索內在所需，「聯通漢芳」推出四款本草花茶供飲用；接著透過療癒師的引導，體驗「德利泰DailyHealth中藥材互動體驗館」的砭石與艾草精油按摩，找回身心的平衡與活力。

▲▼「聯通漢芳」推出四款本草花茶；8款主題調飲與1套派對餐盤。（圖／翻攝自Facebook／發現故事）



至於「共感森林」，則結合漢藥南北貨特色店家名物，推出8款主題調飲與1套派對餐盤，在音樂與老街氛圍中療癒身心。

活動兩天也有「本草市集」，集結30攤台灣小農、本草選物、文創品牌與在地老店，今年與「島東風味探索展市集」策展人高靜玉合作策劃，現場除了品飲、選物，還邀請知名DJ AMOS現場打碟，為大稻埕街頭注入律動能量。早鳥優惠899元至4月20日止，內含心靈放鬆體驗、「本草解憂瓶」手作體驗、身體療癒坊、1套派對小食及1杯漢方調飲、年度限量紀念提袋、100元本草市集優惠券等。

▲南洋風「作繪來野餐」4月19日、20日在雄獅文具想像力製造所開跑。（圖／雄獅文具想像力製造所提供，下同）



另外，桃園龍潭則有文藝風格野餐！「作繪來野餐」將於4月19日、20日在雄獅文具想像力製造所開跑，民眾可於2700坪的森林中感受南洋度假氛圍，還有異國美食餐車進駐，攤位精選泰式打拋飯、MAMA麵、南洋雞蛋燒、月亮蝦餅等各式料理。

▲島國手作工作坊體驗製作彩繪托特包、沙畫蠟燭、蠟染燈、手作霓虹燈等。



凡購票者即贈一堂手作課程，在30年的樹蔭下伴隨微風，彩繪托特包、沙畫蠟燭、蠟染燈、手作霓虹燈等，體驗一場獨特的沉浸式體驗。凡購買單人一日券（售價1,290元）即贈市價680元的潮流Jansport Luna萬用小包，數量有限；活動日當天前100名入館憑票者，可免費獲得一顆現剖椰子。點此購票。