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順成推「斑蘭系列」新品！蛋糕明上市　中秋節還有「菠蘿蛋黃酥」

▲順成蛋糕新品「斑蘭蛋糕」明上市。（圖／記者黃士原攝）

▲順成蛋糕新品「斑蘭蛋糕」明上市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在台灣也能吃到道地的新加坡國民甜點！60年老字號順成蛋糕推出新品「斑蘭蛋糕」，選用台灣產斑蘭葉的鮮萃原汁製成，明天正式開賣，新品上市優惠價399元。同時品牌也預告，未來會有許多相關產品，下一檔會是在中秋節推出「斑蘭菠蘿蛋黃酥」。

順成蛋糕是台北60年老字號烘焙店，波士頓派、拿破崙派、桂圓蛋糕都是粉絲推薦招牌商品，今日品牌宣布推出新品「斑蘭蛋糕」，4月18日全台開賣（信義店、忠誠店、雙連店、士林店、永和店、永和二店、南港台肥店除外），原價420元，新品上市優惠價399元。

▲順成蛋糕新品「斑蘭蛋糕」明上市。（圖／記者黃士原攝）

▲順成蛋糕新品「斑蘭蛋糕」使用台灣生產的斑蘭葉。（圖／記者黃士原攝）

順成總經理吳官明也透露了「斑蘭蛋糕」誕生緣由，去年再次踏上新加坡，熟悉的斑蘭香氣重新勾起年輕時初訪新加坡時、第一次吃到斑蘭蛋糕的感動，於是決定把這份藏在心底的味道在台灣重現。

為了找回總經理當年熟悉的滋味，順成蛋糕團隊親自拜訪屏東斑蘭葉小農，以鮮萃工法取汁，保留斑蘭特有的青草與芋頭交織香氣，再與日本NIPPN鑽石牌低筋麵粉、紐西蘭的德紐黃金奶油，製成蓬鬆的蛋糕體。

除了斑蘭蛋糕，吳官明預告，未來會有許多相關產品，下一檔會是在中秋節推出「斑蘭菠蘿蛋黃酥」。

▲辻利抹茶可麗餅與辻利抹茶芒果聖代。（圖／記者黃士原攝）

另外，每月都有新主題推出的台灣壽司郎，昨日登場的是「美味九州」活動，13款新菜中，有鹿兒島縣產紅魽、長崎縣產劍先烏賊，以及2款辻利茶舗聯名甜點，分別是「辻利抹茶可麗餅」、「辻利抹茶芒果聖代」，前者以抹茶可麗餅包裹紅豆、抹茶冰淇淋、壽司郎卡達拉娜，後者則是將綿密抹茶蛋糕、芒果雪酪、抹茶冰淇淋層層堆疊，最後以芒果丁與草莓丁點綴，抹茶控千萬別錯過。

關鍵字： 美食雲 順成蛋糕 斑蘭蛋糕

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