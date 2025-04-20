最低2千元有找！「5飯店線上住宿券」2.5折　台中新旅宿也適用

▲璞旅飯店集團5間飯店祭出聯合住宿券優惠。圖為劍潭站附近的見潭璞旅。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

璞旅飯店集團祭出線上旅展優惠！旗下5間飯店聯合住宿券即日起開賣，住一晚僅需使用一張，平日2000元就能入住基礎房型，就連去年開幕的「烏日璞旅」也適用，優惠同步在4月25日起登場的「ATTA臺中國際旅展」販售，下殺2.5折。

▲松河璞旅距離饒河夜市步行約5分鐘。



璞旅飯店集團推出「快閃台北充電方案」，單張驚喜價只要2,000元，聯合住宿券套票再享「買十送一，買二十送三」，最低一張只要1,739元。經查，見潭璞旅、大湖璞旅、松河璞旅、芝山璞旅等四家，平日入住基本房型都只需要使用一張券，大湖璞旅更加碼2客早餐。

▲▼烏日璞旅去年甫開幕，圖為交誼廳、健身房。



而鄰近台中高鐵站的烏日璞旅去年甫開幕，館內共有136間客房、10多種房型，每間房都有智慧型房控系統，平日入住豪華雙人客房，僅需一張聯合住宿券並加價500元，含兩客早餐。線上旅展優惠延續至5月12日；實體旅展則將在4月25日至28日於臺中國際展覽館登場，住宿券使用效期至2026年4月15日。

▲和逸飯店‧台北雙館則推出「綠逸旅行」住房專案。（圖／業者提供，下同）



迎接2025年世界地球日，和逸飯店‧台北雙館則推出「綠逸旅行」住房專案，即日起至6月30日，每晚4,200元起，含雙人早餐，並贈送每房「北北基交通暢遊二日券」兩張或「台灣在地有機品牌肥皂」一份，實際贈送品項依現場庫存為準。

▲5月訂房加購高鐵車票享7折起，贈COZZI保溫杯，每晚4,300元起。



此外，5月訂房加購高鐵車票享7折起，贈COZZI保溫杯，每晚4,300元起。慕軒飯店推「綠意慕居」住房專案，即日起至6月30日，享彈性房價8折起，入住1晚贈環保吸管、2晚贈Madison保溫杯，專案內含URBAN331威士忌酒吧HAPPY HOUR時段免費享用各式飲品與小點。