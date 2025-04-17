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日本星野集團新玩法！滑雪飯店可住22小時　館內體驗青森4大祭典

▲▼星宇航空與星野集團再推出星星相遇機加酒產品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲星宇航空與星野集團再推出「星星相遇」機加酒自由行產品。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本星野集團在台擁有高知名度，從2023年初開始與星宇航空推出「星星相遇」自由行產品後，備受好評。其中最受台灣人喜愛的「北海道星野TOMAMU」就表示，台灣旅客近年成長顯著，2024-2025冬季與前年度相比就成長110%。今年星野集團在各大飯店也將推出全新亮點體驗，讓旅客入住時有不一樣感受。

▲▼北海道星野TOMAMU度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲冬季的北海道星野TOMAMU度假村是最受歡迎的滑雪旅遊地。（圖／記者蔡玟君攝）

北海道星野TOMAMU是台灣人最喜歡的星野集團飯店之一，不僅擁有遼闊滑雪場，還有日本最大室內人造波浪游泳池、好玩又好拍的愛絲冰城。根據業者數據指出，台灣市場在「2024-2025冬季」與前年度相比就成長110%，而今年夏季的預約，台灣市場也成長了137%。

星野集團台灣總代理湯桂禎國際旅行社也指出，隨著台日航點增加，讓台灣人赴日更方便，以福島為例，2024年度訪福島線的海外旅客中，就有一半以上是台灣人。

▲▼星野磐梯山溫泉飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星野磐梯山溫泉飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星野磐梯山溫泉飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著滑雪旅遊在台正夯，星野集團在福島縣的「磐梯山溫泉飯店」現在更成為滑雪愛好者首選之一。飯店擁有一座橫跨山中南北兩側的滑雪場，33條滑雪道可說是東北地區最大滑雪場之一，且飯店以「滑雪者第一優先」為理念，讓旅客可入住22小時，退房當天有能繼續滑雪、泡湯，更有直達巴士前往JR郡山站。

▲▼星野北海道TOMAMU雲海平台。（圖／星野集團提供）

▲星野北海道TOMAMU雲海平台即將再次開放。（圖／星野集團提供，下同）

▲▼星野北海道TOMAMU。（圖／業者提供）

▲還有特色的「花開TOMAMU」活動。（圖／業者提供）

而隨著夏季到來，北海道星野TOMAMU度假村也推出眾多嶄新體驗，包括迎接第20個年頭的「雲海平台」，將從5月8日開幕；春季活動「花開TOMAMU」有花毯拍照之餘，還能享受以當地旬花點綴的「賞花丸子下午茶」、結合北海道產地特色的「TOMAMU蘆筍之夜」。進入盛夏後，更有沁涼登場的「哈密瓜和香檳露台」與「農場啤酒花園」。

▲▼星野青森屋。（圖／星野集團提供）

▲▼星野青森屋規劃全新活動，透過祭典表演、方言互動與體驗讓旅客更了解在地文化。

▲▼星野青森屋。（圖／星野集團提供）

東北地區的「青森屋」與「奧入瀨溪流飯店」均是許多台灣人心中必住的夢幻旅宿，今年青森屋推出限定方言體驗服務及每日舉辦的「WA-MO-NA-MO睡魔音頭」活動，在館內就能體驗青森睡魔祭等4大祭典魅力。奧入瀨溪流飯店則以自然景觀為主軸，全新推出「奧入瀨新綠能量充電之旅」，於春光綠意中展開療癒行程，如搭配季節食材製成的「奧入瀨新綠下午茶」與「奧入瀨苔蘚聖代」視覺與味覺兼具。

▲▼星野1955 Tokyo Bay。（圖／星野集團提供）

▲星野1955 Tokyo Bay全新拍照打卡造景。

於2024年才開幕的「1955 Tokyo Bay」鄰近東京迪士尼樂園度假區，館內設計靈感源自1955年美國的黃金年代，同時整體規劃與服務皆以「前往迪士尼樂園遊玩」為出發點，提供早出晚歸的貼心安排。為慶祝開幕2周年，也推出主題活動「Road Trip in U.S.A. 1955」，打造宛如美國公路旅行的四大州體驗區，讓旅客展開一場美式冒險。

▲▼北海道Club Med 。（圖／業者提供）

▲北海道Club Med 。（圖／業者提供）

而全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 自今年 1 月底開賣 2025-2026 年雪季至今，日本北海道雪村訂單相較去年同期已有雙位數成長，其中又以「2026年2月春節寒假出發」的訂單增幅最為顯著，較去年同期大幅成長 115%。Club Med獻上限時優惠，凡於5月31日前預訂2025年12月至2026年4月出發的日本北海道全包式滑雪假期（含機票），最高可享6折優惠。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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