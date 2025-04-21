ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

Let's go party！今年夏天來場海上義大利趴踢，跟著歌詩達莎倫娜號一起，跑趴跑到海上去。夏季最高CP值郵輪，第三人0元起，日韓超值開玩，放鬆享樂一次滿足！

高CP值x海上最強派對 就在歌詩達莎倫娜號（圖／歌詩達郵輪提供）

▲趴踢、酒吧、舞廳、劇院…夜晚不無聊，狂歡不停歇。

海上的夜，精彩又熱鬧，越晚氣氛越嗨。歌詩達莎倫娜號除了有劇院表演秀、酒吧、舞廳，讓人盡情釋放壓力，還準備了各式主題派對，白色派對、義大利派對、嘉年華派對隨你玩，在主持人的帶動下，與同行親友一起，隨著音樂旋律擺動，體驗海上異國風情。

高CP值x海上最強派對 就在歌詩達莎倫娜號（圖／歌詩達郵輪提供）

▲來莎倫娜號，吃純正的那不勒斯披薩。

歌詩達莎倫娜號也是海上的美食天堂，船上提供澎湃豐富的自助餐之外，還有披薩、漢堡、牛排和米其林餐等世界各地佳餚，整個旅程宛如體驗一場美食馬拉松，讓你盡享味蕾的環球之旅。

高CP值x海上最強派對 就在歌詩達莎倫娜號（圖／歌詩達郵輪提供）

▲佛羅倫薩牛排館提供多種牛排任選品享。

船上的佛羅倫薩牛排館，精心選擇食材、用心製作的每道菜很值得一試，特別是丁骨牛排，外焦內嫩、肉汁四溢，每一口都能感受到肉的鮮美，搭配上精選的紅酒，肉食控絕不能錯過。

高CP值x海上最強派對 就在歌詩達莎倫娜號（圖／歌詩達郵輪提供）

▲濃郁的義式冰淇淋，在海上也吃得到。

炎炎夏日，怎能少了最消暑的冰淇淋，還有色彩繽紛的馬卡龍甜點？歌詩達莎倫娜號把知名的義式冰淇淋、高人氣的馬卡龍甜品全搬到海上，滿足大小朋友的期待，想吃什麼口味隨你挑。

高CP值x海上最強派對 就在歌詩達莎倫娜號（圖／歌詩達郵輪提供）

▲美食吃到飽，也不忘來顆馬卡龍，滿足另一個胃。

來歌詩達莎倫娜號，不只海上樂趣多，岸上觀光同樣精彩。你可選擇沖繩4天、沖繩5天、日韓6天不同行程；短天航程花費少、輕鬆玩，長天航程多種組合、雙城一次玩，不同選擇各異其趣。

高CP值x海上最強派對 就在歌詩達莎倫娜號（圖／歌詩達郵輪提供）

▲沖繩看海、跳島趣。

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程
★暑假航次7/7、7/13、7/27、8/4出發限定，第三人0元起
˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7
˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27
˙福岡＋濟州6天 7/2
˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27
˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：
歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa
歌詩達郵輪YT影片https://www.youtube.com/watch?v=mBoQRLRoOQI

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

推薦閱讀

暑假第三人0元起　歌詩達莎倫娜號限定航次限時搶

暑假第三人0元起　歌詩達莎倫娜號限定航次限時搶

親子、員旅、畢旅都選COSTA

親子、員旅、畢旅都選COSTA

高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

滿費滿額送「年齡x5公克」牛肉

滿費滿額送「年齡x5公克」牛肉

日本必去3處夢幻紫藤花景點

日本必去3處夢幻紫藤花景點

3大手搖飲最新聯名一次看！

3大手搖飲最新聯名一次看！

第一次抱鹿就上癮！上百頭鹿萌翻全場

第一次抱鹿就上癮！上百頭鹿萌翻全場

兩大樂園再推優惠！第2人門票特價250元

兩大樂園再推優惠！第2人門票特價250元

貓咪貨櫃屋療癒一下午！南部6座特色農場

貓咪貨櫃屋療癒一下午！南部6座特色農場

台南限定！溫體牛、酒香與蛋香交融

台南限定！溫體牛、酒香與蛋香交融

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

身分證對中1碼免費升級海陸放題

暑假第三人0元起　歌詩達莎倫娜號限定航次限時搶

滿費滿額送「年齡x5公克」牛肉

高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

士林市場美食街4/25重新開幕

親子、員旅、畢旅都選COSTA

LOPIA「台中第2間分店」來了！

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

全球夢幻藍眼淚5景點　其中1處在台灣

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

暑假第三人0元起　歌詩達莎倫娜號限定航次限時搶

親子、員旅、畢旅都選COSTA

高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

滿費滿額送「年齡x5公克」牛肉

日本必去3處夢幻紫藤花景點

3大手搖飲最新聯名一次看！

第一次抱鹿就上癮！上百頭鹿萌翻全場

兩大樂園再推優惠！第2人門票特價250元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366