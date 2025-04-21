高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

Let's go party！今年夏天來場海上義大利趴踢，跟著歌詩達莎倫娜號一起，跑趴跑到海上去。夏季最高CP值郵輪，第三人0元起，日韓超值開玩，放鬆享樂一次滿足！

▲趴踢、酒吧、舞廳、劇院…夜晚不無聊，狂歡不停歇。

海上的夜，精彩又熱鬧，越晚氣氛越嗨。歌詩達莎倫娜號除了有劇院表演秀、酒吧、舞廳，讓人盡情釋放壓力，還準備了各式主題派對，白色派對、義大利派對、嘉年華派對隨你玩，在主持人的帶動下，與同行親友一起，隨著音樂旋律擺動，體驗海上異國風情。

▲來莎倫娜號，吃純正的那不勒斯披薩。

歌詩達莎倫娜號也是海上的美食天堂，船上提供澎湃豐富的自助餐之外，還有披薩、漢堡、牛排和米其林餐等世界各地佳餚，整個旅程宛如體驗一場美食馬拉松，讓你盡享味蕾的環球之旅。

▲佛羅倫薩牛排館提供多種牛排任選品享。

船上的佛羅倫薩牛排館，精心選擇食材、用心製作的每道菜很值得一試，特別是丁骨牛排，外焦內嫩、肉汁四溢，每一口都能感受到肉的鮮美，搭配上精選的紅酒，肉食控絕不能錯過。

▲濃郁的義式冰淇淋，在海上也吃得到。

炎炎夏日，怎能少了最消暑的冰淇淋，還有色彩繽紛的馬卡龍甜點？歌詩達莎倫娜號把知名的義式冰淇淋、高人氣的馬卡龍甜品全搬到海上，滿足大小朋友的期待，想吃什麼口味隨你挑。

▲美食吃到飽，也不忘來顆馬卡龍，滿足另一個胃。

來歌詩達莎倫娜號，不只海上樂趣多，岸上觀光同樣精彩。你可選擇沖繩4天、沖繩5天、日韓6天不同行程；短天航程花費少、輕鬆玩，長天航程多種組合、雙城一次玩，不同選擇各異其趣。

▲沖繩看海、跳島趣。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

★暑假航次7/7、7/13、7/27、8/4出發限定，第三人0元起

˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7

˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27

˙福岡＋濟州6天 7/2

˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27

˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

歌詩達郵輪YT影片https://www.youtube.com/watch?v=mBoQRLRoOQI