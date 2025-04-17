台北人氣蔬食「mobe's kitchen」熄燈　結束9年開業時光

▲mobe`s kitchen已熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

台北蔬食餐廳又少一間。位於捷運中山國中站附近的「mobe's kitchen（墨伯的廚房），主打地中海蔬食料理，是許多素食者的口袋名單。不過，餐廳已於上個月歇業，有網友前往用餐才發現結束營業。

位於捷運中山國中站附近的「mobe's kitchen」，2016年開幕，提供以天然食材、自製醬汁製作的各式蔬食料理，餐點從炸物、沙拉、美式漢堡、烤起司薄餅、義大利麵、義式燉飯、鬆餅等都有，不少網友推薦起司薄餅，皮薄又脆，配合起司味道很讚。

▲mobe`s kitchen「四騎士薄餅」。（圖／取自mobe`s kitchen臉書）

開業9年「mobe's kitchen」在Google上擁有4.4顆星的好評價，不少葷食者吃過也愛上，不過餐廳已於上個月歇業，有網友前往用餐才發現結束營業，很傷心的說「這家口味是我最喜歡的蔬食餐廳，以後吃不到了」。雖然官方臉書粉專沒宣布熄燈，但實際查詢餐廳登記的公司，已於3月14日解散。

▲王品旗下「朝粥幫」僅開幕1年便結束營業。（圖／王品提供）

另外，繼台中頂級牛排「THE WANG」、韓式料理「初瓦」接連結束營業後，王品集團旗下第5個中餐品牌「朝粥幫」也在2月28日暫停營業，原地則將以王品集團其他品牌進駐。

「朝粥幫」為王品集團旗下第5個中餐品牌，於去年2月24日正式開幕，首店插旗南京東商圈、鄰近捷運中山站，主打砂鍋粥與中華料理，不料開幕僅短短1年就傳出熄燈消息，業者證實「朝粥幫」早在2月28日起即暫停營業，原地將以王品集團其他品牌進駐。