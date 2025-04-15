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貼滿金箔帶骨肋眼牛排超吸晴　台北大直法餐開設店中店副品牌

▲LOPFAIT Grill。（圖／記者黃士原攝）

▲LOPFAIT Grill貼滿食用金箔的黃金牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北大直法式餐廳「LOPFAIT樂斐」宣布推出店中店副品牌「LOPFAIT Grill」，主打牛排主餐搭配法式開胃小品、前菜、湯品與甜點，首波主打重達1公斤的丁骨牛排、貼滿食用金箔的黃金牛排，明天起正式營運。

為何會在法式餐廳裡創牛排館呢？主廚鄭裕錞表示，現代人時間寶貴，國人尤其習慣快速上菜、快速用餐，較難習慣Fine Dining慢工細活的出餐節奏，再加上LOPFAIT樂斐也經常收到客人對牛排餐的詢問，於是促成了LOPFAIT Grill這個副品牌的誕生。

▲LOPFAIT Grill。（圖／記者黃士原攝）

▲義大利佛羅倫斯丁骨牛排。（圖／記者黃士原攝）

LOPFAIT Grill首發菜單主餐區分為適合多人分享的「義大利佛羅倫斯丁骨牛排系列」、尊貴的「24K黃金牛排系列」，以及適合個人品味的「主廚精選系列（包含菲力、肋眼、紐約客與龍蝦）」，套餐還搭配開胃小品、前菜、湯與甜點等，午間套餐5道式2780元+10%起，晚間套餐8道式3280元+10%，整體數量都較傳統法餐少，用餐時間也縮短。

▲LOPFAIT Grill。（圖／記者黃士原攝）

▲LOPFAIT Grill午間套餐為5道式。（圖／記者黃士原攝）

總重量達1公斤的「佛羅倫斯風味丁骨牛排」，鄭裕錞籌劃LOPFAIT Grill時腦海第一個浮現的想法，他表示，以佛羅倫斯丁骨牛排為新品牌的起手式，在於它最能展現牛肉品質、食材原味和直火燒烤的魅力，可同時品嚐菲力與紐約客2種部位。他準備「澳洲A LEGACY熟齡母和牛」、「澳洲穀飼和牛」與「美國FLANNERY乾式熟成28天」3種不同產地與風味，供賓客選擇品嚐。

耀眼的「24k黃金牛排系列」是LOPFAIT Grill的另一特色餐，使用澳洲Blackmore家族澳洲飼育出血統純正的日本和牛，每月產量僅55頭，為了這款和牛的稀缺與珍貴，鄭裕錞遂以20張食用級純金金箔，貼滿在「澳洲Blackmore純血和牛帶骨肋眼牛排」上面。

▲LOPFAIT Grill。（圖／記者黃士原攝）

▲開胃小品「帕馬火腿/大甲芋頭/自製鹹蛋黃」、「鵝肝香緹捲」、「鱒魚子煙燻甜菜根塔」。（圖／記者黃士原攝）

▲LOPFAIT Grill。（圖／記者黃士原攝）

▲前菜「佛羅倫斯燉金錢肚/青醬/法國麵包」靈感來自佛羅倫斯知名小食「牛肚包」。（圖／記者黃士原攝）

LOPFAIT Grill套餐菜式雖為縮短用餐時間有所精簡，但菜色的精緻感卻絲毫未失。開胃小品由「帕馬火腿/大甲芋頭/自製鹹蛋黃」、「鱒魚子煙燻甜菜根塔」、「義大利烤餅/燉肉醬/酸奶」等小品組成。前菜「佛羅倫斯燉金錢肚/青醬/法國麵包」靈感來自佛羅倫斯知名小食「牛肚包」，將酥脆麵包、青醬、燉牛肚、甜椒與帕瑪森起司，以tapas概念組合放入球形容器煙燻。

▲LOPFAIT Grill。（圖／記者黃士原攝）

▲「溏心鮑魚/茴香根/西班牙臘腸珍珠麵」。（圖／記者黃士原攝）

「溏心鮑魚/茴香根/西班牙臘腸珍珠麵」中的珍珠麵，源自義大利長壽之島薩丁尼亞，以海鮮高湯煮過再與西班牙臘腸拌炒，搭配鑲著雞肉慕斯的溏心鮑魚與爽口茴香根。

▲「松葉蟹紫蘇醋凍」選用甜美至肥的松葉蟹肉。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北信義區日前也新開了一家板前壽司「鮨水仙」，主廚張景富使用台灣、日本九州、東京、北海道等地的現流海鮮，搭配日本空運山產蔬果，以全新的料理手法、調味方式，做出一道道與眾不同的菜色，像是前湯採用虹吸式真空賽風壺，萃取出北海道利尻昆布、無血合枯本節（柴魚）鮮味。

▲鮨水仙。（圖／記者黃士原攝）

▲「薄切活比目魚+現刨黑松露」挑選漁獲狀態最好的活比目魚。（圖／記者黃士原攝）

「松葉蟹紫蘇醋凍」選用甜美至肥的松葉蟹肉，鹽水煮熟後拌新鮮蟹膏，並搭配土佐醋凍、紫蘇花；「薄切活比目魚+現刨黑松露」挑選漁獲狀態最好的活比目魚並薄切，再奢侈地現刨夏天義大利阿爾巴黑松露佐玫瑰鹽原石，呈現清淡高雅山與海的組合。

▲鮨水仙。（圖／記者黃士原攝）

▲「青花魚昆布棒壽司」則呈現關西壽司風格。（圖／記者黃士原攝）

▲鮨水仙。（圖／記者黃士原攝）

▲「海膽握壽司」。（圖／記者黃士原攝）

「青花魚昆布棒壽司」則呈現關西壽司風格，使用兵庫縣天然青花魚，以鹽和醋淺漬，壽司飯裡面添加愛知縣茗荷、京都淺蔥、紅蘿蔔，最後上面蓋上醋漬白昆布。「海膽握壽司」沒有海苔來干擾，北海道馬糞海膽純粹地以山葵、特製壽司醬油調味，豪氣的鋪在醋飯上。

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