台中外埔海芋田「改種梵谷向日葵」！免費入園　採花一枝20元

▲外埔海芋田今年換種向日葵，圖為4/13花況。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者彭懷玉／綜合報導

以金黃色海芋打響名號的台中外埔海芋田，今年首次改種亮眼的向日葵，由於免費參觀，且一枝向日葵僅20元，湧入眾多拍照民眾，捕捉一年一度絕美盛景。業者預告，明年要種一大片紫羅蘭。

▲莫莉到台中外埔海芋田時，發現今年雖有黃色海芋、劍蘭，但多數農田已改種向日葵。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



攝影玩家莫莉日前抵達台中外埔海芋田，發現今年雖有黃色海芋、劍蘭，但多數農田已改種向日葵，而這次農民改植的向日葵正是梵谷黑心等品種，千株花海璀璨綻放，猶如置身梵谷的畫中，放眼望去十分壯觀，花田已在4月12日開放，預計剩下一周觀賞期。

▲外埔海芋田未修圖的空景。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



除了夢幻向日葵之外，田中還擺上月亮，旁有紫藤花妝點的圓形椅，增添拍照打卡元素。如果想要買幾枝花來當道具拍照，現場也開放採花，一枝僅賣20元，吸引不少民眾搶購。

▲外埔海芋田今年換種向日葵，入園免費，請賞花民眾愛惜環境。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



台中外埔向日葵田位於水頭一路與水頭二路附近，可以直接導航「外埔海芋田」，地址為台中市外埔區水頭二路，開放時間為每日早上8點半至下午5點半，入園免費、花田停車費每次收費50元，喜歡向日葵的民眾不妨提早前往。