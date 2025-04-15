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七星火山之旅19日登場「報名全滿」！陽管處：是否取消評估中

▲七星池發生林火初步套圖估算燃燒面積約32公頃。（圖／內政部國家公園署提供）

▲七星山昨（14日）發生林火，火勢持續5個多小時。（圖／內政部國家公園署提供）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山小油坑旁昨（14日）發生火燒山，延燒逾5小時，連同七星山一帶燒出約50公頃的黑洞。然而，陽管處即將在19日起舉辦三梯次的陽明山火山之旅，90個名額早已全滿，陽管處表示，正評估現況及討論調整方案，稍晚會告知活動是否取消或延期。

▲硫磺谷,小油坑。（圖／陽管處提供）

▲小油坑原本翠綠的樣貌。（圖／陽管處提供）

陽明山國家公園擁有得天獨厚的火山景觀，陽管處表示，活動目的是藉由登山或健行活動，並透過科學實驗及人文巡禮的活動設計，帶領民眾探索火山的奧秘。其中，路線規劃分為登山挑戰組及慢遊健行組，七星山登山挑戰組是登上北市最高峰-七星山，登高望遠，體驗360度的環景視角，下山途中到夢幻湖享受山林靜謐。而北投龍鳳谷慢遊健行組則以輕鬆步履探訪昔日北投三大溫泉、龍鳳谷溫泉源頭及硫磺谷採硫場景。

▲硫磺谷,小油坑。（圖／陽管處提供）

▲慢遊健行組則以輕鬆步履探訪昔日北投三大溫泉、龍鳳谷溫泉源頭及硫磺谷採硫場景。（圖／陽管處提供）

陽管處表示，因為火災事發地點在山上，昨天以全力搶救為優先，火勢撲滅後，工作人員及消防設備撤離的時間都很晚了，昨天有陸續在連絡報名的民眾，「但有些民眾好不容易報名成功，可能要提供調整方案，以方便報名者做決定，今天稍晚才能確定細部狀況。」

火山之旅年度活動共分為3個梯次，每梯次30個名額，登山挑戰組活動日期為4月19日，報名費每人優惠價700元整；慢遊健行組4月25日、4月26日，報名費每人600元整。活動已於3月18日開放報名，目前已全數滿額。

▲小油坑至七星山步道持續封閉。（圖／陽管處提供）

▲小油坑至七星山步道持續封閉。（圖／陽管處提供）

另外，為確保遊客安全，陽管處暫時封閉小油坑至七星山頂步道，以進行設施巡檢與安全評估作業，待確認安全無虞後，將儘速重新開放。陽管處指出，後續將全力配合消防單位釐清火災起因與相關責任，並同步針對受影響區域的啟動生態監測與復原工作，以積極回復自然環境與生態系統之穩定。

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山旅遊 小油坑 七星山 火燒山 陽明山火山之旅

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